03 de MarÃ§o de 2026 • 15:59

Homenagem

Bonito promove programaÃ§Ã£o especial em alusÃ£o ao Dia Internacional da Mulher nesta sexta

Evento "Vozes que Transformam: Mulheres em AÃ§Ã£o" na PraÃ§a da Marambaia oferece atividades gratuitas

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 15:34

A programaÃ§Ã£o foi pensada para contemplar mulheres de todas as idades / DivulgaÃ§Ã£o/AgÃªncia Brasil

A Prefeitura de Bonito promove, nesta sexta-feira (6), uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com o tema "Vozes que Transformam: Mulheres em Ação". O evento será realizado na Praça da Marambaia, das 7h às 20h, reunindo atividades físicas, palestras, oficinas, serviços gratuitos e atrações culturais voltadas à valorização, ao cuidado e ao fortalecimento das mulheres bonitenses.

A programação foi pensada para contemplar mulheres de todas as idades, com atividades durante todo o dia, incluindo período noturno para aquelas que trabalham e não podem comparecer pela manhã ou à tarde.

Programação completa:

7h – Aula de Ioga – Professora Eliana Ferreira
7h30 – Aula Ginástica para Todas – Professora Marina Barbosa
8h – Abertura do evento com a Banda Municipal de Bonito
8h às 20h – Feira Criativa

Palestras:

8h30 – Orientação Projeto Grupo Onça-Pintada
9h às 9h40 – Tema: Programa Mulher Segura (PROMUSE): Violência doméstica: preciso ter coragem para denunciar, mas como devo fazer? – Capitã Bruna Carla Sanches Rodrigues e Soldada Ana Carolina Belini Jacques
10h às 10h40 – Tema: Alimentação no cotidiano, obesidade e saúde da mulher – Dra. Lilian Santana
11h às 11h40 – Tema: Coração da mulher: prevenção começa cedo – Dra. Deise Regina Zvoboter
13h às 13h40 – Tema: Sou mulher, empreendedora e muito mais! – Lorrany Godoy
14h às 14h40 – Tema: Valorização da mulher – Lourdes Schwind
15h às 15h40 – Assinatura Convênio FUNDTUR – IASB – Projeto Marambaia Eco Criativa
16h às 16h40 – Tema: Saúde reprodutiva da mulher • Planejamento familiar • Métodos contraceptivos reversíveis de longa duração • Fluxo de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde – Enfermeira Kauana Brum Kian
17h às 17h40 – Tema: Climatério e menopausa: saúde hormonal e envelhecimento saudável – Dra. Adriana Cuevas

Oficinas e Atividades:

8h às 8h40 – Oficina SAS – Tema: Linhas que acolhem – atividades de reutilização de materiais recicláveis associadas ao crochê
9h às 9h40 – Oficinas CAPS – Tema: Entre Laços e Abraços
10h às 10h40 – Oficina SAS – Tema: Gentileza é uma necessidade básica
13h às 13h40 – Oficina CAPS – Tema: Autocuidado e saúde emocional da mulher
14h às 14h40 – Aula de Defesa Pessoal – Professor Leandro Macedo
15h às 15h40 – Roda de Conversa: Prevenção e autoproteção: informações que salvam vidas – Capitã Sabrine Azambuja
16h às 16h40 – Oficina CER – Tema: Dinâmica: Cuidar de quem cuida

Encerramento:

17h40 – Aquecimento – Professor Isaias Araújo Tomas
18h – Aula de Dança – Professora Marlei Aparecida dos Santos Rosa
19h – Coral do CAPS – Baile Grupo MPJ

Serviços oferecidos:

Projeto Grupo Onça-Pintada – Ônibus
Ação de prevenção e combate ao Câncer de Mama

Saúde
Verificação da pressão arterial
Avaliação do índice de massa corporal, peso e altura
Vacinação
Orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos
Busca ativa para realização de exame preventivo
Orientações individuais em saúde
Atualização Cartão SUS
Orientações sobre o Programa Remédio na Porta

Atendimentos – período noturno – foco em mulheres que trabalham
Verificação da pressão arterial
Vacinação
Avaliação do índice de massa corporal e avaliação corporal
Distribuição de preservativos
Oficinas terapêuticas leves promovidas pelo Centro de Atenção Psicossocial

Assistência Social
Orientação e encaminhamento para solicitação do Passe Livre Intermunicipal
Orientação e encaminhamento para solicitação do Passe Livre Interestadual
Orientação e atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
Orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada
Orientações sobre documentação civil
Atividades de recreação e convivência (brincadeiras, pula-pula, pintura fácil)
Orientações sobre os serviços ofertados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Beleza e bem-estar
Corte de cabelo (período da manhã) – Profissional: Pedro Davi Delgado
Corte de cabelo (período da manhã) – Profissional: Joana Machado
Corte de cabelo (período da tarde) – Profissional: Thiely Cintia Silva
Designer de sobrancelha simples (período da manhã) – Profissional: Daniele Lencina

A Prefeitura de Bonito convida toda a população a participar deste momento especial de reconhecimento, cuidado e fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres. O evento é gratuito e aberto ao público, com apoio da Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, Sebrae, Marambaia Eco Criativa, Grupo Onça Pintada e deputado estadual Paulo Corrêa.

Publicidade

MÃºsica

Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

Evento serÃ¡ no dia 22 de marÃ§o, no Clube Arpa, com shows e bailÃ£o; ingressos custam R$ 40 com almoÃ§o incluso

GestÃ£o

PrestaÃ§Ã£o de contas da saÃºde de AnastÃ¡cio Ã© discutida em audiÃªncia pÃºblica

A audiÃªncia pÃºblica Ã© um momento importante para demonstrar todos os investimentos feitos na Ã¡rea da saÃºde durante o referido perÃ­odo

