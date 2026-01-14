Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 15:00

Fisco municipal

Bonito prorroga prazo do programa de regularização de débitos até 27 de fevereiro

O programa busca incentivar a regularização fiscal e garantir que os recursos retornem aos cofres públicos para investimentos em serviços e obras para a comunidade

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 13:30

A Prefeitura de Bonito anunciou a prorrogação do programa Regulariza Bonito!, que concede descontos em juros e multas para quem quitar débitos municipais. Os interessados agora têm até o dia 27 de fevereiro para aderir às condições especiais de pagamento.

As condições oferecidas são:
- Pagamento à vista: 100% de desconto em juros e multas;
- Parcelamento em até 6 vezes: 90% de desconto;
- De 7 a 12 parcelas: 80% de desconto;
- De 13 a 24 parcelas: 60% de desconto.

Os descontos são válidos apenas sobre os encargos (multas e juros) e se aplicam a débitos acumulados até o ano de 2024. O valor principal do tributo permanece obrigatório.

De acordo com a administração municipal, o programa busca incentivar a regularização fiscal e garantir que os recursos retornem aos cofres públicos para investimentos em serviços e obras para a comunidade. A iniciativa é voltada a contribuintes pessoas físicas e jurídicas com pendências junto à Fazenda Municipal.

Para mais informações ou para formalizar a adesão, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 9 9240-1656. A prefeitura recomenda que os contribuintes procurem o setor fiscal para simular as condições de quitação mais adequadas à sua situação.

