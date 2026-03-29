Acessibilidade

30 de MarÃ§o de 2026 • 07:35

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
TURISMO

Bonito reafirma lideranÃ§a e conquista prÃªmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil

Reconhecida tambÃ©m no exterior, Bonito jÃ¡ recebeu prÃªmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 29/03/2026 Ã s 08:15

Atualizado em 29/03/2026 Ã s 20:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O município de Bonito segue consolidado como referência nacional quando o assunto é turismo sustentável. Pela 19ª vez em 20 edições, a cidade foi eleita o “Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil” em premiação promovida pela Revista Viagem e Turismo, um reconhecimento que se repete há quase duas décadas.

A escolha é feita por votação popular, reunindo mais de 20 mil viajantes que avaliam critérios como atrativos naturais, organização, preservação ambiental e qualidade dos serviços. O resultado reforça a consistência de um modelo que alia conservação ambiental com uma estrutura turística eficiente.

Bonito se destaca por suas paisagens únicas, com rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas e cavernas que atraem turistas do Brasil e do mundo. Entre os pontos mais procurados estão a Gruta do Lago Azul, a Cachoeira Boca da Onça, o Rio Sucuri, o Rio da Prata e o Abismo Anhumas.

Um dos grandes diferenciais do destino é o compromisso com o turismo responsável. Bonito foi o primeiro destino de ecoturismo do mundo a conquistar o selo de carbono neutro, ligado à Nações Unidas para o clima. Além disso, adota o sistema de voucher único, que controla o número de visitantes em cada atrativo, garantindo a preservação ambiental e a qualidade da experiência.

A cidade também investe continuamente em infraestrutura e qualificação. Melhorias no acesso rodoviário, avanços no aeroporto regional e a ampliação de voos diretos têm facilitado a chegada de turistas. Paralelamente, guias e empreendedores passam por capacitação constante, reforçando o padrão de atendimento.

Reconhecida também no exterior, Bonito já recebeu prêmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.

Mais do que belas paisagens, Bonito se tornou um exemplo de que é possível desenvolver o turismo de forma sustentável, gerando renda e preservando o meio ambiente. Um modelo que segue sendo reconhecido ano após ano — e que mantém o destino no topo das preferências dos viajantes.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Literatura

Roda de leitura em Bonito reÃºne autoras indÃ­genas para diÃ¡logo sobre memÃ³rias e literaturaÂ 

Oportunidade

Prefeitura de Bonito abre inscriÃ§Ãµes para banco de reserva de professores

Homenagem

Bonito promove programaÃ§Ã£o especial em alusÃ£o ao Dia Internacional da Mulher nesta sexta

Evento "Vozes que Transformam: Mulheres em AÃ§Ã£o" na PraÃ§a da Marambaia oferece atividades gratuitas

Parceria

Marinha e Prefeitura de Bonito abrem inscriÃ§Ãµes para curso de seguranÃ§a em embarcaÃ§Ãµes

Publicidade

SaÃºde

Bonito promove aÃ§Ã£o de prevenÃ§Ã£o ao cÃ¢ncer de mama na programaÃ§Ã£o do Dia da Mulher

ÃšLTIMAS

JustiÃ§a

MPMS apresenta Projeto Acolhida aos municÃ­pios de Aquidauana e AnastÃ¡cio

ReuniÃ£o marca a expansÃ£o do Projeto Acolhida para os municÃ­pios e reforÃ§a a atuaÃ§Ã£o integrada na proteÃ§Ã£o e apoio Ã s vÃ­timas de crimes violentos

AlÃ­vio

Adolescente desaparecida Ã© encontrada em Taunay

Apesar de estar bem fisicamente, familiares relatam que a jovem apresenta abalo psicolÃ³gico e ainda nÃ£o explicou o que aconteceu

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo