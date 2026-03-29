Bonito reafirma lideranÃ§a e conquista prÃªmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil

O município de Bonito segue consolidado como referência nacional quando o assunto é turismo sustentável. Pela 19ª vez em 20 edições, a cidade foi eleita o “Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil” em premiação promovida pela Revista Viagem e Turismo, um reconhecimento que se repete há quase duas décadas.

A escolha é feita por votação popular, reunindo mais de 20 mil viajantes que avaliam critérios como atrativos naturais, organização, preservação ambiental e qualidade dos serviços. O resultado reforça a consistência de um modelo que alia conservação ambiental com uma estrutura turística eficiente.

Bonito se destaca por suas paisagens únicas, com rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas e cavernas que atraem turistas do Brasil e do mundo. Entre os pontos mais procurados estão a Gruta do Lago Azul, a Cachoeira Boca da Onça, o Rio Sucuri, o Rio da Prata e o Abismo Anhumas.

Um dos grandes diferenciais do destino é o compromisso com o turismo responsável. Bonito foi o primeiro destino de ecoturismo do mundo a conquistar o selo de carbono neutro, ligado à Nações Unidas para o clima. Além disso, adota o sistema de voucher único, que controla o número de visitantes em cada atrativo, garantindo a preservação ambiental e a qualidade da experiência.

A cidade também investe continuamente em infraestrutura e qualificação. Melhorias no acesso rodoviário, avanços no aeroporto regional e a ampliação de voos diretos têm facilitado a chegada de turistas. Paralelamente, guias e empreendedores passam por capacitação constante, reforçando o padrão de atendimento.

Reconhecida também no exterior, Bonito já recebeu prêmios em eventos como a World Travel Market, consolidando sua imagem como vitrine do ecoturismo brasileiro.

Mais do que belas paisagens, Bonito se tornou um exemplo de que é possível desenvolver o turismo de forma sustentável, gerando renda e preservando o meio ambiente. Um modelo que segue sendo reconhecido ano após ano — e que mantém o destino no topo das preferências dos viajantes.