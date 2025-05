Bonito realiza a 33ª Festa de Peão de Boiadeiro

Divulgação Assessoria

Bonito se prepara para viver quatro dias de tradição e música com a 33ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro.

O evento acontece de 08 a 11 de maio, no Clube de Laço Nabileque, com entrada gratuita e grandes atrações.

A programação começa na quinta-feira (08/05) com laçadas e os shows da dupla Patrícia & Adriana, seguidos por João Haroldo & Betinho e a banda GPS – Grupo Postal Sul.

Na sexta-feira (09/05), quem sobe ao palco são os sertanejos Elvis & Adriano, a dupla feminina Júlia & Rafaela, além de GPS e Juca Leite.

Já no sábado (10/05), a noite será embalada pelos grupos Alma Serrana, Pedro & Evandro, GPS e Juca Leite.

Encerrando a programação no domingo (11/05) com as apresentações dos grupos MPJ e Festeiros do MS.

A realização é da Prefeitura Municipal de Bonito em parceria com o Clube de Laço Nabileque, com apoio do Sindicato Rural de Bonito.

O evento é gratuito e reúne música, cultura e tradição, sendo uma das festas mais aguardadas do calendário local.

A expectativa é de grande público e muita animação durante os quatro dias.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Bonito

