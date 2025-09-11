Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor

Encontros nos dias 16 e 17 de setembro permitirão participação popular na definição das diretrizes para o futuro do município
Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação
O processo de revisão do Plano Diretor de Bonito avança com a realização de duas novas audiências públicas, abertas à população. Os encontros acontecem nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 9h às 12h, e são considerados etapas fundamentais para a construção coletiva das diretrizes que vão orientar o desenvolvimento da cidade.
A 6ª audiência pública será realizada no dia 16 de setembro, na Escola Municipal Profª Durvalina Dornelles Teixeira, na Avenida Heron do Couto, Vila Jaraguá. Já a 7ª audiência ocorre no dia 17 de setembro, na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, na Rua Trinta e Um de Março, no Centro.
O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município, responsável por estabelecer diretrizes sobre crescimento ordenado, uso do solo, habitação, mobilidade, turismo e preservação ambiental. Desde o início da revisão, técnicos, especialistas e moradores têm participado de reuniões e debates, garantindo que o documento seja elaborado de forma participativa e transparente.
As audiências públicas são oportunidades para que a população apresente contribuições, críticas e sugestões, assegurando que o Plano Diretor reflita as necessidades locais e promova o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.
A Prefeitura reforça que a participação popular é essencial para legitimar o processo e construir um planejamento urbano alinhado ao futuro sustentável de Bonito.
