Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

A 6ª audiência pública será realizada no dia 16 de setembro, na Escola Municipal Profª Durvalina Dornelles Teixeira, na Avenida Heron do Couto, Vila Jaraguá. Já a 7ª audiência ocorre no dia 17 de setembro, na Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, na Rua Trinta e Um de Março, no Centro.

O processo de revisão do Plano Diretor de Bonito avança com a realização de duas novas audiências públicas, abertas à população. Os encontros acontecem nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 9h às 12h, e são considerados etapas fundamentais para a construção coletiva das diretrizes que vão orientar o desenvolvimento da cidade.

O Plano Diretor é o principal instrumento de planejamento urbano do município, responsável por estabelecer diretrizes sobre crescimento ordenado, uso do solo, habitação, mobilidade, turismo e preservação ambiental. Desde o início da revisão, técnicos, especialistas e moradores têm participado de reuniões e debates, garantindo que o documento seja elaborado de forma participativa e transparente.

As audiências públicas são oportunidades para que a população apresente contribuições, críticas e sugestões, assegurando que o Plano Diretor reflita as necessidades locais e promova o equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.

A Prefeitura reforça que a participação popular é essencial para legitimar o processo e construir um planejamento urbano alinhado ao futuro sustentável de Bonito.

