Bonito recebe 3º Festival CineSur

Bonito volta a ser palco do cinema latino-americano com a terceira edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, que começa nesta sexta-feira, 25 de julho, com programação gratuita para toda a população. Ao todo, serão exibidos 63 filmes, entre curtas e longas-metragens de dez países, além de oficinas, debates, homenagens e sessões especiais em diferentes pontos da cidade.

A cerimônia de abertura acontece às 19h30 no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito, com a exibição do premiado longa “As Herdeiras”, do Paraguai. A noite também será marcada pela homenagem à atriz Ana Brun, protagonista do filme e vencedora do Urso de Prata no Festival de Berlim.