15 de Setembro de 2025 • 19:23

Bonito recebe a 9ª edição da FLIB em setembro

Feira literária traz programação gratuita com autores, oficinas, homenagens e atividades infantis

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 14:01

Evento acontece na Praça da Liberdade, com programação gratuita / Assessoria de Comunicação

De 17 a 21 de setembro, Bonito se transforma em palco da literatura com a realização da 9ª edição da FLIB – Feira Literária de Bonito. O evento, que acontece na Praça da Liberdade com entrada gratuita, terá como tema “Literatura: a autoria, a arte e a vida”.

A programação reúne escritores, artistas, pesquisadores e leitores em mesas de debate, lançamentos de livros, saraus, oficinas e rodas de conversa. Homenagens a Carolina Maria de Jesus e Flora Egídio Thomé marcam o eixo curatorial, resgatando vozes fundamentais da literatura brasileira.

Entre os convidados confirmados estão Keka Reis, Júlio Maria, Sirlene Barbosa, João Pinheiro, Ana Cristina Braga Martes, Aline Bei, Henrique Rodrigues, Gustavo de Castro e Andressa Marques, representando diferentes gêneros e linguagens, da poesia aos quadrinhos.

A FLIB também dedica atenção especial ao público escolar, com oficinas para professores e estudantes, além de atividades infantis como contações de histórias e leituras lúdicas.

Consolidada como um dos principais encontros literários de Mato Grosso do Sul, a feira estimula a formação de leitores, fortalece a identidade cultural do estado e movimenta a economia local. Realizada pela Prefeitura de Bonito em parceria com o Governo do Estado, Fundação de Cultura, Instituto Ìmòlé e Bolt Realizações, a FLIB conta ainda com apoio de programas de fomento cultural e parceiros institucionais.

Para moradores e visitantes, é uma oportunidade de vivenciar a literatura em suas múltiplas expressões e reafirmar a leitura como um bem coletivo.

Geral

Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor

