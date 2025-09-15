Bonito recebe a 9ª edição da FLIB em setembro

Evento acontece na Praça da Liberdade, com programação gratuita / Assessoria de Comunicação

A programação reúne escritores, artistas, pesquisadores e leitores em mesas de debate, lançamentos de livros, saraus, oficinas e rodas de conversa. Homenagens a Carolina Maria de Jesus e Flora Egídio Thomé marcam o eixo curatorial, resgatando vozes fundamentais da literatura brasileira.

De 17 a 21 de setembro, Bonito se transforma em palco da literatura com a realização da 9ª edição da FLIB – Feira Literária de Bonito. O evento, que acontece na Praça da Liberdade com entrada gratuita, terá como tema “Literatura: a autoria, a arte e a vida”.

Entre os convidados confirmados estão Keka Reis, Júlio Maria, Sirlene Barbosa, João Pinheiro, Ana Cristina Braga Martes, Aline Bei, Henrique Rodrigues, Gustavo de Castro e Andressa Marques, representando diferentes gêneros e linguagens, da poesia aos quadrinhos.

A FLIB também dedica atenção especial ao público escolar, com oficinas para professores e estudantes, além de atividades infantis como contações de histórias e leituras lúdicas.

Consolidada como um dos principais encontros literários de Mato Grosso do Sul, a feira estimula a formação de leitores, fortalece a identidade cultural do estado e movimenta a economia local. Realizada pela Prefeitura de Bonito em parceria com o Governo do Estado, Fundação de Cultura, Instituto Ìmòlé e Bolt Realizações, a FLIB conta ainda com apoio de programas de fomento cultural e parceiros institucionais.

Para moradores e visitantes, é uma oportunidade de vivenciar a literatura em suas múltiplas expressões e reafirmar a leitura como um bem coletivo.

