Bonito recebe a CertificaÃ§Ã£o Carbono Neutro

Lucas Castro, Assessoria

Bonito reafirmou sua posição como referência mundial em turismo sustentável durante a FIDI (Feira Internacional de Destinos Inteligentes) 2025. O município recebeu, nesta quarta-feira (19), a Certificação Carbono Neutro, reconhecimento concedido pela Organização Internacional Green Initiative. A certificação destaca Bonito como o primeiro destino de ecoturismo do mundo a alcançar esse status, consolidando-se como exemplo de inovação e compromisso ambiental no setor turístico global.

A FIDI 2025, organizada pelo Instituto Cidades do Futuro, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundtur (Fundação de Turismo) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), ocorre entre os dias 19 e 22 de março e reúne autoridades públicas, empresas, instituições e líderes de turismo e tecnologia de diversas partes do mundo.

O evento objetiva compartilhar práticas e conhecimentos sobre o conceito de destino inteligente, promovendo iniciativas que tornem o turismo de Mato Grosso do Sul cada vez mais inovador, tecnológico e sustentável.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou a importância de alinhar desenvolvimento econômico e preservação ambiental. "Estamos em um estado que tem, por essência, a produção, o desenvolvimento e o crescimento. E quando fazemos isso demonstrando, de forma clara, que nossa agenda ambiental e nossa agenda de desenvolvimento têm uma correlação positiva, com metas bem definidas para neutralizar nossas emissões até 2030, mostramos que é possível crescer e se desenvolver com respeito ao meio ambiente".

Ele também ressaltou o compromisso do estado com a preservação da biodiversidade. "No dia 27, teremos o lançamento do Pacto pelo Pantanal, uma iniciativa absolutamente inovadora entre todos os biomas brasileiros, que reafirma nosso compromisso com a preservação da biodiversidade, o equilíbrio do carbono e a manutenção dos mananciais de água, sem abrir mão do desenvolvimento. Aliás, Mato Grosso do Sul tem a projeção de ser o estado que mais crescerá no Brasil em 2025, comprovando que crescimento e sustentabilidade podem, sim, caminhar juntos".

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, ressaltou a relevância de Bonito como sede da FIDI 2025. "Estamos muito felizes de trazer esse evento para Bonito, que já foi eleito dezoito vezes como o melhor destino de ecoturismo do Brasil. O evento reforça nosso foco na governança, sustentabilidade, parcerias públicas e privadas, tecnologia, inovação e economia criativa. Queremos mostrar isso para o mundo.

Titular da Setesc, Marcelo Miranda também enfatizou a importância desse reconhecimento para Bonito e para o estado. "A certificação Carbono Neutro não é apenas um título, mas o reflexo de um compromisso sólido com o futuro do turismo. Bonito demonstra ao mundo que é possível conciliar preservação ambiental, inovação e desenvolvimento econômico, servindo de inspiração para outros destinos que buscam um modelo sustentável. Nosso desafio agora é expandir essa mentalidade para outros polos turísticos de Mato Grosso do Sul".