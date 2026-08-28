Bonito recebe acadêmicos da UCDB para visita sobre gestão ambiental

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Acadêmicos do curso de Direito da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) estiveram em Bonito para conhecer de perto políticas públicas ambientais e iniciativas relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos. A atividade foi realizada sob orientação da professora Maira Portugal e proporcionou aos estudantes contato direto com situações ligadas ao Direito Ambiental, à sustentabilidade e à administração dos recursos naturais.

O roteiro contou com acompanhamento da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e começou na Câmara de Vereadores de Bonito. No local, a turma conheceu o funcionamento do Poder Legislativo e sua atuação na elaboração, discussão e fiscalização de políticas públicas voltadas ao município.

A programação seguiu pela UTR (Unidade de Triagem de Resíduos), onde os acadêmicos acompanharam as etapas de separação dos materiais recicláveis e conheceram alguns dos desafios enfrentados para a recuperação e o encaminhamento adequado desses resíduos.

Em seguida, o grupo visitou a Unidade de Transbordo e recebeu informações sobre os procedimentos adotados para o gerenciamento e o transporte dos materiais até a destinação final ambientalmente adequada.

Outro ponto do percurso foi o Viveiro Municipal. No espaço, foram apresentadas ações desenvolvidas pela Prefeitura de Bonito em parceria com a Ciclo Azul Sustentabilidade, incluindo o pátio de compostagem e a produção de mudas.

Os estudantes puderam observar como resíduos orgânicos são reaproveitados por meio da compostagem e entender os benefícios desse processo para diminuir a quantidade de material encaminhado à disposição final. A produção de mudas também foi apresentada como parte de iniciativas voltadas à arborização, à recuperação de áreas e à sustentabilidade urbana.

Ao longo da visita, os acadêmicos tiveram uma visão mais ampla sobre a complexidade da gestão ambiental. O gerenciamento de resíduos envolve não apenas estruturas físicas, mas também planejamento, legislação, fiscalização, educação ambiental, responsabilidade compartilhada e participação da população.

A experiência incluiu, ainda, aspectos jurídicos e institucionais da política ambiental municipal. Os estudantes conheceram o funcionamento de mecanismos de participação e controle social relacionados ao Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente).

Para os futuros profissionais do Direito, o contato com essas estruturas permitiu relacionar conteúdos trabalhados em sala de aula aos desafios enfrentados diariamente pela administração pública. Em um município como Bonito, reconhecido pela importância de seus recursos naturais, as políticas ambientais precisam considerar simultaneamente conservação, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e sustentabilidade.

A aproximação entre instituições de ensino e o poder público também amplia as oportunidades de aprendizado prático. Ao conhecer locais como a UTR, a Unidade de Transbordo e o Viveiro Municipal, os acadêmicos puderam compreender como diferentes setores e profissionais participam da construção das políticas ambientais e do gerenciamento dos resíduos no município.

A visita técnica, dessa forma, contribuiu para ampliar a formação dos estudantes e mostrar, fora do ambiente universitário, como conhecimentos jurídicos e ambientais se relacionam com decisões que fazem parte da rotina das cidades.