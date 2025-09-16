Bonito recebe circuito de vôlei de areia

Evento reuniu alunos de Bonito e Jardim em integração esportiva
No último domingo (14), o Balneário Municipal de Bonito foi palco do Circuito CrossDVôlei de vôlei de areia, reunindo alunos da cidade e de Jardim para um dia de muita competição e interação.
Com o apoio da Prefeitura de Bonito, o torneio contou com 120 atletas e 64 jogos, proporcionando momentos de esporte, parceria e troca de experiências entre os participantes.
