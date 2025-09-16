Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:40

Buscar

Últimas notícias
X
Esportes

Bonito recebe circuito de vôlei de areia

Evento reuniu alunos de Bonito e Jardim em integração esportiva

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 16:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Assessoria de Comunicação

No último domingo (14), o Balneário Municipal de Bonito foi palco do Circuito CrossDVôlei de vôlei de areia, reunindo alunos da cidade e de Jardim para um dia de muita competição e interação.

Com o apoio da Prefeitura de Bonito, o torneio contou com 120 atletas e 64 jogos, proporcionando momentos de esporte, parceria e troca de experiências entre os participantes.

Leia Também

• Hospital de Bonito passa a oferecer vasectomia pelo SUS

• Temporal provoca queda de árvores em Bonito

• Bonito recebe edição do Conexão CNM

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Eventos

Bonito recebe a 9ª edição da FLIB em setembro

Bonito

Audiência pública sobre Plano Diretor de Bonito será nos dias 16 e 17

Eventos

Bonito promove ação sustentável com doação de alimentos

Homem é condenado a 14 anos por tentativa de feminicídio em Bonito

Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor

Bonito é destaque entre as melhores cidades turísticas do Brasil para se morar

Jusitça

Homem é condenado a 14 anos por tentativa de feminicídio em Bonito

Publicidade

Geral

Bonito realiza novas audiências públicas para revisão do Plano Diretor

ÚLTIMAS

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Vítima foi socorrida pelo SAMU com traumatismo na cabeça e crise convulsiva

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Decreto retoma promoções na carreira após cinco anos de paralisação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo