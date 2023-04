Bonito recebe competições de beach tênis e corrida de rua em abril

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul será palco de dois grandes eventos esportivos / Divulgação

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul será palco de dois grandes eventos esportivos, com destaque nacional e internacional ainda em abril, começando pela Track&Field Open de Beach Tennis, entre os dias 21 e 23, com competições no Balneário Municipal, aliando esporte, turismo e natureza em um dos cartões postais de Bonito e no dia 30 a Santander Track&Field Run Series Bonito encerra o calendário esportivo do mês com o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas.

Além das etapas dos circuitos de corrida e beach tennis a marca ainda realiza a abertura da temporada 2023 da Lagoa Misteriosa com flutuação, aulas de yoga, passeio de barco elétrico e plantio de árvores, no dia 29, para os visitantes inscritos na programação. Mais informações e as inscrições para todos os eventos já estão disponíveis no aplicativo da TFSports – plataforma que promove e integra todo o ecossistema de bem-estar da marca.

O prefeito Josmail Rodrigues destaca o empenho da gestão em atrair competições em diferentes modalidades. “Estamos buscando fortalecer Bonito como destino esportivo também, porque atrai um público diversificado e os eventos movimentam a economia, principalmente no período de baixa temporada. No ano passado conseguimos alcance internacional, com o Brasil Ride, o Bonito 21K e o Mitsubishi Experience, por exemplo, e agora a Track&Field inicia o calendário de 2023 em grande estilo, tendo o nosso Balneário Municipal como palco”, disse.

Sobre a Track&Field

A Track&Field é uma das líderes no segmento de wellness no Brasil, com a missão de conectar pessoas a um estilo de vida ativo e saudável através de seus produtos e serviços. A empresa, atualmente, tem 334 lojas, sendo 44 próprias, 10 outlets e 290 franquias espalhadas por todo o território nacional. Está presente em 145 cidades e 25 Estados, com mais de 1.450 funcionários diretos, além de aproximadamente 2.300colaboradores dos franqueados.

Sobre a TFSports

A TFSports é a plataforma que promove e integra todo o ecossistema de eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. São mais de 2 mil eventos realizados ao ano em todo o país. Por meio do aplicativo TFSports, conecta mais de 400 mil usuários a uma base de 3,5 mil treinadores de 40 modalidades diferentes.