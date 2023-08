Bonito recebe Congressos Brasileiros de Medicina e de Enfermagem de Emergência

Bonito foi escolhido para ser a primeira cidade do centro-oeste do país a receber o IX Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência Adulto e Pediátrica e o V Congresso Brasileiro de Enfermagem de Emergência Adulto e Pediátrica. Os eventos serão realizados de 24 a 28 de setembro de 2024 e preveem a participação de mais de 2 mil pessoas de forma presencial, além de 5 mil de forma remota.

A direção da Abramed – Associação Brasileira de Medicina de Emergência – representada pelo presidente Dr. Antônio Pedro Bittencourt, se reuniu com o prefeito Josmail Rodrigues e com a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, para debater apoio na realização do evento.

“Nós temos muito interesse em eventos como este, um congresso importante, com um tema de relevância social, e que acontece durante a baixa temperada, movimentando a nossa economia e destacando Bonito para todo o país. A Prefeitura será parceira, ajudando no que for possível e buscaremos também o apoio do Governo do Estado, visto a importância social do evento”, disse o prefeito Josmail.

O objetivo do evento é o fortalecimento da Medicina de Emergência com integração e interiorização, visto que a mesma vem se destacando no cenário brasileiro devido à sua relevância médica e social, apresentando um crescimento exponencial em vários aspectos nos últimos anos.