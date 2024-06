Bonito recebe curso de Lideranças Comunitárias

Vem aí mais uma edição do Curso de Formação Continuada para Lideranças Comunitárias, agora em Bonito/MS, nos dias 17 e 18 de junho, no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – Av. Possidônio Monteiro s/n.

O evento visa reunir e orientar as lideranças comunitárias sobre as devidas práticas de atuação. Dessa forma, fortaleceremos o segmento, criando uma rede de apoio que tem por finalidade a melhora da qualidade de vida da população.

Para encerrar o curso e celebrar a trajetória de aprendizados, desenvolveremos no dia 19 de junho às 17h, na Feira do Produtor (Rua Pérsio Schermam esquina com rua 29 de maio), o Perifeirarte, com muita gastronomia, artesanato e diversas manifestações artísticas e culturais.

O evento é realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bonito e com apoio da Fundação de Cultura de MS.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito