Bonito recebe Curso de Lideranças Comunitárias

Nesta semana Bonito está recebendo a equipe da Subsecretaria de Estado de Assuntos Comunitários, ligada a Secretaria de Estado de Cidadania para o Curso de Formação Continuada de Lideranças Comunitárias. A abertura oficial foi realizada no Centro de Referência em Assistência Social de Bonito, com a presença do subsecretário Airo Luiz da Silva e da secretária de Assistência Social de Bonito, Leila Aivi.

Entre as palestras oferecidas estavam orientações sobre ‘Noções Básicas para a formalização de entidades comunitárias’, bem como os avanços e os desafios destas entidades, ministradas pela Tabeliã de Notas e Registradora Civil das Pessoas Naturais de Bonito, Águida Caroline Martins Silva e pelo Especialista em Educação em Direitos Humanos, Paulo Ângelo de Souza.

Também foi falado sobre a importância das atribuições da Receita Federal para a boa gestão das entidades comunitárias, com orientação da Chefe de Divisão e Apoio ao Empreendedor e Agente de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Bonito, Rosivete Sanches e importância dos Conselhos Comunitários de Segurança nos municípios de MS, com o vice-presidente da Cobrapol – Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Giancarlo Corrêa Miranda.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito