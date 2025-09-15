Bonito recebe edição do Conexão CNM

Evento reúne gestores municipais de MS nos dias 16 e 17 de setembro para dois dias de capacitação
Assessoria de Comunicação
Bonito será sede, nos dias 16 e 17 de setembro, do Conexão CNM, iniciativa promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com apoio da Assomasul. O encontro acontece no Centro de Convenções e reunirá gestores públicos de todo o estado para dois dias de capacitação intensiva em administração municipal. A abertura oficial está marcada para às 8h20 desta terça-feira (16).
O evento tem como objetivo aproximar conhecimento técnico das cidades, oferecendo estrutura preparada para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e servidores municipais. De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, a proposta é contribuir com o aprimoramento da gestão local, promover a troca de experiências e disponibilizar apoio técnico especializado.
A programação será dividida em sete áreas temáticas: assistência social, saúde, educação, finanças, jurídico, previdência e diálogo com a CNM, este último voltado a prefeitos, vices e vereadores. Como as atividades acontecem de forma simultânea, cada participante deve escolher previamente a área de interesse no ato da inscrição.
A realização do Conexão CNM em Bonito é vista como uma oportunidade para fortalecer a administração pública e atualizar os profissionais que atuam diretamente na gestão dos municípios de Mato Grosso do Sul.
