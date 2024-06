Bonito recebe feira literária de 3 a 6 de julho

Divulgação

O município de Bonito recebe a 8ª edição da Feira Literária de Bonito (FLIB), de 3 a 6 de julho. Com o tema "Literatura: Fronteiras e Travessias", o evento terá programação gratuita, com leitura, teatro, música, cinema e outras formas de expressão artística, com programação exclusiva para as crianças.

As crianças terão espaços exclusivos, como a Tenda Flibinha, onde poderão desfrutar de atividades pensadas especialmente para elas, aberta ao público durante todos os dias da programação, das 10h às 14h e das 16h às 20h.

A atriz e diretora Ligia Prieto, que está à frente da coordenadoria pedagógica da FLIB, conta que o objetivo é que esse seja um espaço interessante para o público infantil: "A Tenda Flibinha será um espaço muito acolhedor. É para que essas crianças passem por lá e sejam picadas pelo bichinho da literatura e da arte, acolhidas e estimuladas. A expectativa é grande porque acredito que são projetos muito bonitos que estarão envolvidos. São 27 artistas com um olhar muito carinhoso para a infância. Acho que será um sucesso.", publicou o Campo Grande News.

Crianças na Praça

O festival preparou para os dias 4 e 5 o Circuito Cultural - Crianças na Praça, que inclui em sequência diversas atividades como contação de histórias com Badaiá, oficina "Palavras Poéticas" com Vini Willyam, e um varal de brinquedos seguido de oficina conduzido por Ramona Rodrigues.

Farão parte do circuito também duas peças teatrais. A Cia Apoema trará seu espetáculo Requebra Torto, que, entre cantigas e cambalhotas, provoca o imaginário comum em torno do circo e das brincadeiras de infância, da rua, do interior, mexendo com o velho-novo em cada pessoa.

A atriz Amarilis Irani apresentará o espetáculo "Emaranhada", que narra a história de Mavi, uma menina comunicativa e inventora de palavras. Mavi usa sua cabeleira volumosa como caminho para encontrar aceitação, trazendo à tona a força, a beleza e a poesia da representatividade negra.

Quando: de 3 a 6 de julho, das 10 às 22h

Onde: Praça da Liberdade, Bonito (MS) - R. Luís da Costa Leite, s/n

Entrada: gratuita e aberta ao público