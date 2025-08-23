Bonito recebe Fórum Nacional de Secretários de Cultura

Ricardo Gomes/FIB 2025

O III Encontro Ordinário do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura foi encerrado nesta sexta-feira (22) em Bonito, reunindo gestores de todo o Brasil para discutir políticas culturais e consolidar a cultura como vetor de desenvolvimento econômico e identidade regional.

O governador Eduardo Riedel destacou a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e seu papel como motor de desenvolvimento, afirmando que a produção cultural deve ser acessível à sociedade e fortalecida por políticas públicas.

A presidenta do Fórum, Danielle Barros, ressaltou a importância da articulação federativa para defender a cultura como direito de cidadania e pilar das políticas públicas. Já o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o simbolismo de Bonito como destino turístico e centro de promoção da economia criativa.

O presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes, enfatizou a oportunidade de dar visibilidade às expressões culturais locais, incluindo música, artes visuais, culinária, literatura e tradições indígenas.

Durante o encontro, foram debatidos temas como financiamento da cultura, impactos da reforma tributária, mapeamento da indústria criativa e estratégias para fortalecer políticas públicas em todo o país.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!