Bonito recebe Fórum Nacional de Secretários de Cultura

Ricardo Gomes/FIB 2025
O III Encontro Ordinário do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura foi encerrado nesta sexta-feira (22) em Bonito, reunindo gestores de todo o Brasil para discutir políticas culturais e consolidar a cultura como vetor de desenvolvimento econômico e identidade regional.
O governador Eduardo Riedel destacou a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e seu papel como motor de desenvolvimento, afirmando que a produção cultural deve ser acessível à sociedade e fortalecida por políticas públicas.
A presidenta do Fórum, Danielle Barros, ressaltou a importância da articulação federativa para defender a cultura como direito de cidadania e pilar das políticas públicas. Já o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o simbolismo de Bonito como destino turístico e centro de promoção da economia criativa.
O presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes, enfatizou a oportunidade de dar visibilidade às expressões culturais locais, incluindo música, artes visuais, culinária, literatura e tradições indígenas.
Durante o encontro, foram debatidos temas como financiamento da cultura, impactos da reforma tributária, mapeamento da indústria criativa e estratégias para fortalecer políticas públicas em todo o país.
