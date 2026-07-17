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Cultura

Bonito receberá grandes nomes do cinema na 4ª edição do CineSur

Festival será realizado entre os dias 24 de julho e 01º de agosto, com exibições de filmes, debates, oficinas gratuitas e atrações abertas ao público

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 13:44

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Reynaldo Gianecchini, João Moreira Salles e Paulo Betti são alguns dos nomes confirmados no 4º Bonito CineSur / Divulgação oficial/Montagem O Pantaneiro

Bonito volta a ser o centro das atenções do audiovisual entre os dias 24 de julho e 01º de agosto, com a realização do 4º Bonito CineSur. O Festival de Cinema Sul-Americano reunirá produções de diversos países e contará com a presença de artistas e profissionais consagrados do cinema brasileiro, como Reynaldo Gianecchini, Paulo Betti e o documentarista João Moreira Salles, um dos principais nomes do gênero no país.

Além das exibições de filmes, o evento terá debates, encontros com o público, mostras competitivas, sessões especiais e atividades voltadas à formação de novos profissionais por meio do Bonito CineSur Educa, que oferece oficinas, palestras e cursos gratuitos para estudantes e interessados no audiovisual. As inscrições para as oficinas foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (20), restando as últimas vagas disponíveis.

Entre os destaques da programação está a Aula Magna ministrada por João Moreira Salles, que abordará o tema "O problema do documentário", discutindo os limites entre ficção e não ficção e os caminhos do cinema documental contemporâneo. O cineasta também participa da exibição de seu mais recente trabalho durante o festival.

O ator Paulo Betti também integra a programação com uma charla voltada à interpretação para cinema e televisão, enquanto Reynaldo Gianecchini está entre os convidados especiais da edição deste ano, reforçando a presença de nomes de destaque da cultura brasileira.

Ao longo de oito dias, o Bonito CineSur ainda exibirá filmes inéditos, produções sul-americanas, obras sul-mato-grossenses e sessões voltadas ao público infantil, além de promover encontros entre realizadores, críticos e espectadores, consolidando o festival como um dos principais eventos dedicados ao cinema da América do Sul.

A programação completa, com horários, locais e atrações de cada dia, pode ser consultada no site oficial e nas redes sociais do festival.

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