Bonito recebe mais de 38 mil visitantes em janeiro

A Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul começou 2024 batendo novos recordes de visitação, ao receber em janeiro 38.376 visitantes, conforme relatório do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention e Visitors Bureau, divulgado nesta semana.

Segundo o Observatório, o melhor ano até então havia sido 2023, com 34.800, superando em mais de 15% 2022 e em 63% 2021, no período pós pandemia. O número de visitações aos atrativos também cresceram, fechando o primeiro mês do ano com 143.866.

“Estamos ainda finalizando a análise de todos os dados e acompanhando os números. A temporada de janeiro de 2024 foi extremamente positiva com novo recorde de visitação e a expectativa é que durante o feriado prolongado de Carnaval, recebemos cerca de 10 mil pessoas”, detalha a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Salvadori.

O município optou por não realizar a folia de rua neste ano, porém isso não diminui o interesse dos visitantes pelo destino. “Bonito quer, cada vez mais, se consolidar como uma opção de descanso, lazer e encontro com a natureza durante o Carnaval. Nós temos muito a oferecer, com uma natureza exuberante, cenários paradíssimos e o e melhor ecoturismo do Brasil. O feriado em si, já atrai muitos visitantes, como os números tem comprovado, então entendemos que não é necessário a realização do Carnaval de Rua e que podemos investir a verba que seria usada para isso, de forma mais inteligente, em áreas prioritárias e até mesmo, em ações de divulgação do destino”, detalha o prefeito Josmail Rodrigues.

Conforme dados da Sectur, até a manhã desta sexta-feira (9), já foram emitidos 11.170 voucher para os atrativos da cidade no período de 10 a 14 de fevereiro. O número porém, deve aumentar conforme a chegada do carnaval, visto que boa parte das pessoas faz as reservas de última hora, principalmente os que optam por balneários, que são também, os com maior capacidade de público.

Ainda em relação ao relatório de janeiro, os hoteis registraram lotação de 81%. A avaliação da rede de hospedagem nas plataformas online segue positiva, com 4,3 no tripadvisor (1 a 5) e 8,4 no Booking.com (1 a 10). O preço médio das diárias variou entre R$ 268 – para estabelecimentos com 1 estrela – e R$ 772,00 – para hoteis com classificação 4 estrelas.