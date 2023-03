Bonito recebe na quinta-feira reunião da assistência social com 79 municípios de MS

A CIB/MS (Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social de Mato Grosso do Sul) retoma os encontros mensais com técnicos, trabalhadores e gestores da área de assistência social, na primeira reunião do ano na próxima quinta-feira, 30, às 13h30, no salão de eventos localizado na rua Joana Sorta, 1.173, bairro Formoso, em Bonito.

A primeira reunião de 2023 será a 242ª da história da CIB/MS. Na pauta prévia constam assuntos como a posse dos novos membros da comissão, representantes da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e do Coegemas (Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul); aquisição de cobertores 2023; regulação de vagas do acolhimento regional; pagamento do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) 2023; aprovação da ata da 241ª reunião ordinária, além de informes gerais.

Para a secretária da Sead, Patrícia Cozzolino, os encontros mensais com a assistência social dos 79 municípios, fortalece o desenvolvimento do SUAS em MS. “Nosso Estado tem um histórico muito positivo em relação aos avanços na assistência social. Sem dúvidas isso se dá também por essa proximidade com os municípios. A expectativa é que seja uma reunião muito produtiva em Bonito”, destacou.

No total, 10 reuniões ordinárias estão previstas para este ano. Reuniões extraordinárias também podem ocorrer no período. A Comissão Intergestores Bipartite de Mato Grosso do Sul foi instituída em 2 de junho de 1999, sendo uma das primeiras do País. A CIB constitui-se como espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, caracterizando-se como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).