Bonito recebe novo ônibus do programa Caminho da Escola

Com esta aquisição, Bonito soma quatro novos ônibus escolares recebidos apenas em 2025 / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve em Campo Grande na manhã desta terça-feira (2) para acompanhar a entrega de um novo ônibus escolar destinado ao transporte de estudantes da rede pública do município. O veículo foi disponibilizado por meio do programa federal Caminho da Escola, em parceria com o Governo do Estado e com recursos diretos da Bancada Federal.

O ônibus, da marca Iveco Bus, tem capacidade para 60 passageiros e conta com equipamentos de segurança e acessibilidade, visando oferecer mais conforto e qualidade no transporte dos alunos. Com esta aquisição, Bonito soma quatro novos ônibus escolares recebidos apenas em 2025, ampliando a frota municipal e permitindo a cobertura de mais rotas estudantis.

Em declaração, o prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da articulação entre os entes governamentais para a concretização de investimentos na área. “A chegada de mais este ônibus representa um grande avanço para a nossa educação. Quero agradecer ao Governo Federal, ao Governo do Estado e a toda a Bancada Federal, que não mediram esforços para garantir esse recurso. Essa união de forças é essencial para que Bonito continue avançando e oferecendo cada vez mais qualidade no transporte dos nossos estudantes”, afirmou.

A entrega reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria do acesso à educação, garantindo que os alunos tenham deslocamento seguro e adequado às escolas.

<meta charset="UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

<style type="text/css">.social-link {

text-decoration: none;

color: #000;

font-size: 16px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 5px;

}



.social-link.instagram i {

color: #E4405F;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(228, 64, 95, 0.5);

}



.social-link.facebook i {

color: #1877F2;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(24, 119, 242, 0.5);

}



.social-link.youtube i {

color: #FF0000;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(255, 0, 0, 0.5);

}



.social-link.whatsapp i {

color: #25D366;

text-shadow: 0px 0px 5px rgba(37, 211, 102, 0.5);

}



.social-link.tiktok i {

color: #69C9D0; /* Azul TikTok */

text-shadow: -2px -2px 0 #EE1D52;

}

</style>

<h2>💬<strong> Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!</strong></h2>

<p>Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você! </p>

<p>Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (<a href="http://wa.me/5567998560000">+55 67 99856-0000</a>). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença! </p>

<p>Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado: </p>



<br/>

<p>🔗 <strong>Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:</strong></p>



<p><a class="social-link instagram" href="https://www.instagram.com/jornalopantaneiro/" target="_blank"><i class="fa-brands fa-instagram"></i> Instagram - @jornalopantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link facebook" href="https://www.facebook.com/opantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-facebook"></i> Facebook - @opantaneiro </a></p>

<p><a class="social-link youtube" href="https://www.youtube.com/@TVOPantaneiro" target="_blank"><i class="fa-brands fa-youtube"></i> YouTube - @TVOPantaneiro</a></p>

<p><a class="social-link whatsapp" href="http://wa.me/5567998560000" target="_blank"><i class="fa-brands fa-whatsapp"></i> WhatsApp - 67 99856-0000</a></p>

<p><a class="social-link tiktok" href="https://www.tiktok.com/@opantaneiro_oficial" target="_blank"><i class="fa-brands fa-tiktok"></i> TikTok - @opantaneiro_oficial</a></p>

<br/>

<p><em>O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!</em></p>