02 de Dezembro de 2025 • 17:49

Educação

Bonito recebe novo ônibus do programa Caminho da Escola

O prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da articulação entre os entes governamentais para a concretização de investimentos na área

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 13:41

Com esta aquisição, Bonito soma quatro novos ônibus escolares recebidos apenas em 2025 / Divulgação/Prefeitura de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve em Campo Grande na manhã desta terça-feira (2) para acompanhar a entrega de um novo ônibus escolar destinado ao transporte de estudantes da rede pública do município. O veículo foi disponibilizado por meio do programa federal Caminho da Escola, em parceria com o Governo do Estado e com recursos diretos da Bancada Federal.

O ônibus, da marca Iveco Bus, tem capacidade para 60 passageiros e conta com equipamentos de segurança e acessibilidade, visando oferecer mais conforto e qualidade no transporte dos alunos. Com esta aquisição, Bonito soma quatro novos ônibus escolares recebidos apenas em 2025, ampliando a frota municipal e permitindo a cobertura de mais rotas estudantis.

Em declaração, o prefeito Josmail Rodrigues ressaltou a importância da articulação entre os entes governamentais para a concretização de investimentos na área. “A chegada de mais este ônibus representa um grande avanço para a nossa educação. Quero agradecer ao Governo Federal, ao Governo do Estado e a toda a Bancada Federal, que não mediram esforços para garantir esse recurso. Essa união de forças é essencial para que Bonito continue avançando e oferecendo cada vez mais qualidade no transporte dos nossos estudantes”, afirmou.

A entrega reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria do acesso à educação, garantindo que os alunos tenham deslocamento seguro e adequado às escolas.

