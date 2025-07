Bonito recebe novo ônibus escolar com ar-condicionado

Assessoria de Comunicação

A aquisição foi viabilizada por meio de parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Governo do Estado e a bancada federal de Mato Grosso do Sul.

A Prefeitura de Bonito recebeu, na manhã desta quinta-feira (10), um novo ônibus escolar com capacidade para 29 passageiros. O veículo, equipado com ar-condicionado, será incorporado à frota municipal para atender estudantes da rede pública, principalmente os que vivem na zona rural.

O prefeito Josmail Rodrigues comemorou a entrega e destacou os avanços na infraestrutura educacional do município. “Esse novo ônibus é uma conquista importante para nossa educação. Investir no transporte escolar é garantir que nossos alunos cheguem com segurança e mais conforto até a escola. Agradeço o apoio da bancada federal e do Governo do Estado por essa parceria que tem dado muitos frutos para Bonito”, afirmou.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o novo veículo será usado no transporte diário de alunos, contribuindo para a melhoria do acesso à educação e para a permanência dos estudantes em sala de aula.

