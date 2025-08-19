Bonito recebe novo ônibus escolar para reforçar transporte de alunos

Assessoria de Comunicação

O veículo, modelo VW/Neobus 8.180E, tem capacidade para 29 passageiros sentados e conta com plataforma elevatória para acessibilidade, ar-condicionado e cintos de segurança individuais, garantindo mais conforto e segurança aos estudantes da rede municipal.

A Prefeitura de Bonito realizou, na manhã desta terça-feira (19), a entrega de um novo ônibus escolar à Secretaria Municipal de Educação. A cerimônia ocorreu no pátio da Prefeitura e contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, da vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, da secretária de Educação e Cultura, Eliana Fregatto, da secretária de Assistência Social, Leila Aivi, além dos vereadores Professor PH (presidente da Câmara Municipal), Adão Duarte, Paulinho Xavier, Pedrinho da Marambaia e Professora Ramona.

Antes de iniciar as operações, o ônibus passou por vistoria técnica e está apto a atender imediatamente os alunos.

A entrega ocorre poucos dias após um incidente envolvendo outro veículo da frota — um Mercedes-Benz/OF 1519 R.O.R.E. — que pegou fogo enquanto seguia para buscar estudantes. O ônibus estava vazio no momento do ocorrido e não houve feridos.

Com apoio do Governo do Estado e da bancada federal de Mato Grosso do Sul, a administração municipal garantiu a rápida substituição, assegurando que o transporte escolar não fosse interrompido.

O novo ônibus já está incorporado à frota municipal e vai atender as regiões do município, oferecendo continuidade, conforto e segurança no deslocamento diário dos estudantes até as escolas.

