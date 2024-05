Bonito recebe Oficina Ortopédica entre os dias 22 e 24 de maio

O município de Bonito recebe entre os dias 22 e 24 de maio de 2024 a Oficina Ortopédica Itinerante, que disponibiliza gratuitamente, OPM (Órtese, Prótese e Meios auxiliares de locomoção) para a comunidade. A unidade esteve no município em dezembro do ano passado, atendendo cerca de 80 pessoas com consultas para análise de quadro clínico e solicitação dos equipamentos, além de 36 aparelhos, que já haviam sido solicitados pela equipe do CER de Bonito.

A ação realizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Rede da Pessoa com Deficiência, CER IV/APAE (Centro Especializado em Reabilitação/Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Campo Grande e em parceria com as secretarias municipais de saúde.

A carreta da Oficina ficará instalada no pátio do CER (Centro de Especialidade em Reabilitação), localizado na Rua Dr. Conrado, 800, Vila Donária. Os pacientes para atendimento serão encaminhados pelo CER e os interessados, que ainda não fazem parte do cadastro de pacientes da unidade, devem procurar o CER até o dia 15 de maio. Mais informações pelo telefone 32552640.

Conforme a gerente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da SES, Juliana Medeiros, a Oficina Ortopédica Itinerante é habilitada pelo Ministério da Saúde, com calendário e organização aprovados em CIB (Comissão Intergestores Bipartite) desenvolvido pela SES a fim de aproximar o serviço especializado ao usuário do SUS no interior do estado.

O resultado dos atendimentos especializados na avaliação, prescrição e dispensação de OPM (Órtese, Prótese e Meios auxiliares de locomoção), pode ser visualizado e sentido pelo usuário do SUS com o aumento da sua capacidade funcional, conforto e qualidade de vida. “Outro fator não quantificado, mas de grande importância é o retorno as atividades educacionais e de formação profissional das pessoas com deficiência, facilitada pelo uso de OPMs”, explica Juliana.

A Oficina Ortopédica Itinerante visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS com foco na organização da Rede de Atenção à Saúde, percorrendo as microrregiões do estado com uma unidade móvel que realiza consultas e a concessão de meios auxiliares de locomoção às pessoas com deficiência físico-motora através do SUS.

No ano de 2023, entre os meses de janeiro e agosto, a Oficina Ortopédica Itinerante percorreu os municípios de Corumbá, Caarapó, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã, Naviraí, Aquidauana, Coxim, Jardim, Nova Andradina, Dourados, Cassilândia e Rio Brilhante, totalizando 2.137 pacientes atendidos.

Entre os produtos confeccionados e entregues estão: órteses, próteses, coletes, botas, palmilhas, cadeiras de rodas, de banho, muletas, bengalas e andadores. Para ter acesso aos serviços, a pessoa deverá previamente estar inserida na regulação SISREG (Sistema de Regulação).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Bonito