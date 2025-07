Bonito recebe reservatório de 100 mil litros para assentamento

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito recebeu, nesta quinta-feira (17), a doação de um reservatório com capacidade para 100 mil litros de água. O equipamento será instalado no Assentamento Guaicurus com o objetivo de melhorar o abastecimento e garantir mais segurança hídrica às famílias que vivem na região, especialmente em períodos de estiagem.

A doação foi feita pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), em uma ação conjunta com a Prefeitura. O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância da iniciativa para a comunidade local.