Bonito recebe visitas técnicas referente ao projeto 'Destinos Turísticos Inteligentes DTI'

Programa Turismo Futuro Brasil BID e Sebrae Nacional / Divulgação/Prefeitura de Bonito

Nos dias 11 e 12 de setembro, as representantes da empresa de consultoria GKS Thaís Quintão e Cristiane Malheiros estiveram em Bonito/MS em oficinas técnicas para desenvolver ações do projeto. Essas oficinas foram realizadas após o preenchimento dos formulários de informações sobre o destino turístico.

Na visita foi desenvolvida a construção e validação do Plano de Transformação com a participação de representantes do Conselho Municipal de Turismo e trade turístico. Ao longo dos dois dias foram abordados sobre o cenário atual e evolução de análise integrada e elaboração do plano estratégico do destino.

Para o prefeito Josmail Rodrigues, o desenvolvimento desse projeto no município é um conjunto de esforços possibilitará que o destino tenha um planejamento atualizado, sendo um complemento para garantir ainda mais qualidade aos serviços ofertados em Bonito.

No começo do ano, o município de Bonito foi selecionado no Programa Turismo Futuro Brasil que é uma parceria entre o Sebrae Nacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujo objetivo é apoiar a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação da estratégia de Destino Turístico Inteligente em doze municípios no Brasil.

Estratégia Nacional Destino Turístico Inteligente Brasil – Ministério do Turismo

Nos dias 15, 16, 18, 19 de setembro de 2023, o consultor do Instituto Cidade Del Futuro Julian Cherkasky Rappa e a Coordenadora-Geral de Planejamento, Inteligência e Inovação no Turismo do Ministério do Turismo, Bárbara Blaudt Rangel , que realizaram realizando oficinas técnicas com membros do Conselho Municipal de Turismo e as Secretarias da Prefeitura e foram discutidas ações sobre o desenvolvimento do município e que possam ser incluídas no Plano de Transformação.

Além das oficinas técnicas os consultores visitaram os atrativos públicos Gruta do Lago Azul e Balneário Municipal, Centro de Atendimento ao Turista e os atrativos Parque Ecológico Rio Formoso, Estância Mimosa e o Hotel Paraíso das Águas. A próxima etapa do projeto é a criação do Plano e execução ações para o recebimento do certificado de “DTI em Transformação”.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, por sua vez, afirmou que as visitas técnicas são mais etapa do desenvolvimento do projeto, e demonstrando o objetivo de continuar avançando em temas tão relevantes.

Os destinos selecionados no edital contaram com uma equipe de especialistas que os apoiará de forma personalizada no desenvolvimento das ações. Elas incluem tanto a formulação estratégica associada ao DTI, como a efetiva implementação de ações-chave, que devem ser aderentes à estratégia inicialmente traçada e aos produtos enfocados pela cooperação técnica. Os selecionados, após completarem o seu Plano de Transformação, receberão o certificado de “DTI em Transformação”, o que não significa que sejam destinos turísticos inteligentes, mas que estão no caminho para essa transformação.