Bonito receberá investimentos de R$ 100 milhões em turismo sustentável

Bruno Rezende

Com foco no desenvolvimento sustentável e na ampliação do turismo, Bonito receberá investimentos expressivos que somam aproximadamente R$ 100 milhões ao longo dos próximos dez anos. O projeto, liderado pelo Zagaia Eco Hotel, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (31) durante uma reunião com a presença do governador Eduardo Riedel.



A proposta prevê a construção de um parque aquático, um centro de convenções e novos empreendimentos hoteleiros, consolidando ainda mais Bonito como um dos principais destinos turísticos do país.



Expansão e geração de empregos



O governador Eduardo Riedel destacou a importância do projeto para o Estado, ressaltando que ele impulsionará a economia local e criará centenas de empregos.



"O Zagaia é um hotel tradicional de Bonito, que marcou uma época no Estado. Agora, com este investimento de R$ 100 milhões, será possível avançar com um parque aquático, centro de convenções e novos hotéis. Tudo dentro de um modelo sustentável, o que é fundamental. Esse empreendimento vai gerar mais de 400 empregos e fortalecer ainda mais a economia do nosso Estado", afirmou Riedel.



O novo complexo contará com um centro de convenções para eventos e shows, além de um parque aquático e de aventura. Também está prevista a construção de novos hotéis, incluindo um com 150 apartamentos e outro voltado para o segmento de camping de alto luxo, com apenas dez leitos.



Compromisso com a sustentabilidade



A preservação ambiental é um dos pilares do projeto. O empresário Guilherme Poli, representante do Zagaia, reforçou que a expansão seguirá rigorosos critérios de sustentabilidade.



"Desde que chegamos em Bonito, sempre tivemos compromisso com a sustentabilidade. Nesta nova área, não vamos derrubar nenhuma árvore. Pelo contrário, vamos plantar mais árvores frutíferas. Além disso, teremos reuso de água, tratamento de esgoto 100% reaproveitado e 80% de certificação lixo zero", explicou Poli.



O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, enfatizou que o parque aquático, com capacidade para mil pessoas, contribuirá para a preservação dos rios da região ao oferecer uma alternativa de lazer sustentável.



"Esse investimento de dez anos trará benefícios para toda a cidade. Bonito respira ecoturismo, e esse projeto reforça ainda mais nossa vocação para o turismo sustentável", afirmou Rodrigues.



Impacto econômico e ambiental



O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, ressaltou que o empreendimento fortalecerá o turismo no Estado e ampliará a geração de empregos.



"É um projeto essencial para Mato Grosso do Sul, pois aumenta o fluxo de turistas, fomenta os negócios e cria novas oportunidades. Ao final da implantação, serão mais de 485 empregos gerados, mostrando o compromisso do Zagaia com o desenvolvimento sustentável da região", destacou Verruck.