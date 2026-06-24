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Turismo e promoção

Bonito reforça divulgação no mercado turístico em encontro da Azul Viagens

Destino sul-mato-grossense apresenta integração com o Pantanal, estrutura sustentável e malha aérea em evento com agentes de todo o Brasil

Anibal Placêncio

Publicado em 24/06/2026 às 06:00

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Secretaria Municipal de Turismo de Bonito participou da segunda edição do Agente Tá On Na Estrada / Divulgação

A Secretaria Municipal de Turismo de Bonito participou da segunda edição do “Agente Tá On Na Estrada”, promovido pela Azul Viagens, em Fortaleza (CE). O encontro reuniu cerca de 400 agentes de viagens de diversas regiões do Brasil e mais de 100 parceiros do trade turístico, entre os dias 17 e 19 de junho, com foco em capacitação, geração de negócios e fortalecimento da comercialização de destinos nacionais.

Representando o município, a vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Salvadori, participou da programação ao lado da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), apresentando os atrativos e diferenciais de Bonito a profissionais estratégicos do setor.

Durante as apresentações, um dos destaques foi a estratégia de integração entre dois dos principais destinos turísticos do Estado - Pantanal e Bonito. A proposta busca ampliar a experiência dos visitantes, unindo a observação da fauna pantaneira às belezas naturais de águas cristalinas, grutas, cachoeiras e atividades de ecoturismo, que consolidam Bonito como referência mundial em turismo sustentável.

Outro ponto enfatizado foi a organização da atividade turística no município. O sistema de controle de visitas, aliado a critérios rígidos de sustentabilidade, garante a preservação dos atrativos naturais e proporciona maior qualidade na experiência dos turistas. A recomendação do setor é que os pacotes sejam comercializados com passeios previamente incluídos, facilitando o planejamento da viagem.

A conectividade aérea também foi apresentada como um dos diferenciais do destino. Bonito conta com aeroporto regional em operação regular, com voos das companhias Azul, Gol e Latam, conectando o município a importantes centros como Campinas, Congonhas e Guarulhos, o que amplia o acesso e fortalece sua competitividade no turismo nacional.

Segundo a secretária de Turismo, Juliane Salvadori, ainda há desconhecimento sobre a facilidade de acesso ao destino. “Estamos diretamente conectados aos principais aeroportos do País, o que torna a viagem mais prática e acessível para os turistas”, destacou.

O “Agente Tá On Na Estrada” é considerado um dos principais eventos de relacionamento e capacitação da Azul Viagens, reunindo treinamentos, apresentações de destinos e rodadas de negócios entre agentes de viagens, operadoras e parceiros do setor turístico.

A participação de Bonito no encontro reforça a estratégia de promoção contínua do destino nos principais canais de venda do turismo brasileiro, ampliando sua visibilidade e fortalecendo a captação de novos visitantes para a Capital Brasileira do Ecoturismo.

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