Bonito reforça fiscalização e remove construções irregulares na MS-345

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, intensificou nesta semana as ações de fiscalização e remoção de construções irregulares na faixa de domínio da Rodovia Estadual MS-345, na região da Nova Esperança.

As intervenções visam coibir ocupações ilegais em uma área pública que, por lei, deve ser preservada para garantir a segurança no trânsito, a conservação da rodovia e a proteção ambiental. Conforme a Lei Estadual nº 3.344/2006 e a Lei Federal nº 6.766/1979, é proibido construir ou cercar dentro da faixa de 20 metros de cada lado do eixo da rodovia, acrescidos de 15 metros de área non aedificandi.