Bonito reforça regras para uso de moradias populares

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (DEMURF), emitiu um comunicado reforçando que é expressamente proibida a venda, aluguel, empréstimo ou cessão das unidades habitacionais do Programa Lote Urbanizado.

De acordo com o órgão, qualquer irregularidade resultará na perda imediata do direito sobre o imóvel tanto por parte do cedente quanto do eventual adquirente. Além disso, os envolvidos poderão responder criminalmente junto ao Ministério Público Estadual.