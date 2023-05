Bonito registrou maior volume de chuvas do domingo

Por Cima de Bonito/ BonitoMais

O domingo chuvoso em Mato Grosso do Sul não foi de estragos, mas uma das cidades com maior volume foi Bonito, onde até às 17h choveu 81,8 milímetros.

Conforme divulgado pelo Campo Grande News, pelos dados do meteorologista Natálio Abrão, a segunda maior pluviosidade foi Maracaju, com 63,1 milímetros.

Nas demais cidades do Estado, o volume ficou entre os 30 e 40 milímetros, como em Ladário, com 39,1; Ponta Porã, com 38,2; Rio Brilhante, com 35,4; Bela Vista (33,6); Dourados, com 32,2; Corumbá (30,2); e Porto Murtinho com 29,2.

Campo Grande teve média de 26,5 milímetros e a região com mais chuva foi a do bairro Carandá, onde a precipitação chegou a 30,6 milímetros. Municípios da área norte ainda não concentraram grandes volumes de chuva, com Ribas do Rio Pardo registrando 17,4 milímetros; São Gabriel do Oeste, 10,8 milímetros; Três Lagoas e Ivinhema com 5 milímetros; e Coxim com 1,44.