Bonito: Sanesul irá realizar a troca de toda a rede de água e esgoto da Rua das Flores

Mais uma boa notícia para a população bonitense. A Rua das Flores, que já está em obras e vai receber um asfalto totalmente novo e mais resistente, para aguentar também o fluxo de caminhões até que o rodo anel seja concluído, irá receber a troca de toda a rede de água e esgoto.

A decisão foi acordada entre o prefeito Josmail Rodrigues e direção da Sanesul e da empresa Montecielo, em reunião nesta sexta-feira, dia 18, levando em consideração o desgaste da atual rede, que já é muito antiga e também não tem sido suficiente para atender as demandas da comunidade, com o crescimento populacional de Bonito.

“A via já estava recebendo um dreno profundo de águas pluviais, para que em época de chuvarada, a água não suba e estoure o asfalto, mas ao mexer na tubulação, percebemos que estavam bastante danificadas e aí, em parceria com a Sanesul, decidimos fazer toda a troca, até mesmo para aumentar a vazão, atendendo melhor a comunidade, que tem crescido significativamente”, detalha o prefeito Josmail.

As obras de troca da tubulação terão início na segunda-feira, dia 21. Caso ocorram interrupções no fornecimento de água em alguns trechos, elas não devem demorar, uma vez que as equipes da Sanesul e da empresa responsável pelo pavimento, estarão trabalhando juntas para evitar esta situação.