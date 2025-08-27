Acessibilidade

27 de Agosto de 2025 • 17:08

Bonito sedia encontro regional do Congemas

Evento reúne gestores e especialistas para debater os rumos da assistência social na região Centro-Oeste

Redação

Publicado em 27/08/2025 às 14:22

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

Nos dias 28 e 29 de agosto, Bonito será sede do XXV Encontro Regional do Congemas – Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, voltado a gestores, trabalhadores, conselheiros e demais atores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O evento será realizado no Centro de Convenções de Bonito, na Rodovia MS-118 – Bonito/Guia Lopes, Km 2, com abertura oficial marcada para as 9h30.

Com o tema “Consolidando o SUAS pelo Brasil: panoramas regionais, novos rumos e desafios decenais”, o encontro busca fortalecer a assistência social nos municípios da região Centro-Oeste, promovendo espaços de escuta, debate e construção coletiva. A programação inclui mesas temáticas, troca de experiências e participação de especialistas, acadêmicos e autoridades da área.

A solenidade de abertura contará com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão, e da secretária de Assistência Social de Bonito, Leila Aivi Rodrigues.

O Encontro Regional faz parte da agenda nacional dos Encontros Congemas 2025, que percorrem o país reunindo profissionais que atuam diretamente na implementação das políticas públicas de assistência social. Esta edição é especial por marcar os 25 anos de realização do evento, reforçando o compromisso com a construção de uma política pública mais justa, humana e adequada à realidade de cada território.

