Bonito sedia encontro regional do Congemas

Vista área de Bonito / Assessoria, Divulgação

Com o tema “Consolidando o SUAS pelo Brasil: panoramas regionais, novos rumos e desafios decenais”, o encontro busca fortalecer a assistência social nos municípios da região Centro-Oeste, promovendo espaços de escuta, debate e construção coletiva. A programação inclui mesas temáticas, troca de experiências e participação de especialistas, acadêmicos e autoridades da área.

Nos dias 28 e 29 de agosto, Bonito será sede do XXV Encontro Regional do Congemas – Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, voltado a gestores, trabalhadores, conselheiros e demais atores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O evento será realizado no Centro de Convenções de Bonito, na Rodovia MS-118 – Bonito/Guia Lopes, Km 2, com abertura oficial marcada para as 9h30.

A solenidade de abertura contará com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do secretário Nacional de Assistência Social, André Quintão, e da secretária de Assistência Social de Bonito, Leila Aivi Rodrigues.

O Encontro Regional faz parte da agenda nacional dos Encontros Congemas 2025, que percorrem o país reunindo profissionais que atuam diretamente na implementação das políticas públicas de assistência social. Esta edição é especial por marcar os 25 anos de realização do evento, reforçando o compromisso com a construção de uma política pública mais justa, humana e adequada à realidade de cada território.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!