Bonito sedia Seminário Regional de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraguai

A abertura do evento contou com a presença do diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges Barros de Araújo, que destacou a importância da articulação entre estados e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para a gestão compartilhada de bacias interestaduais, como a do Rio Paraguai, que abrange Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e a União.

Especialistas, gestores públicos e instituições se reuniram nesta terça-feira (27) na Câmara Municipal de Bonito para discutir a gestão dos recursos hídricos da Bacia do Rio Paraguai. O Seminário Regional de Recursos Hídricos reuniu representantes de órgãos estaduais e federais em um esforço conjunto para fortalecer a governança da água na região.

Durante a programação, o diretor interino da ANA apresentou o Acordo de Cooperação Técnica com o Imasul, que prevê a implementação da Plataforma Águas Brasil – ferramenta que integra os sistemas de outorga dos entes federativos como parte do Pacto pela Governança da Água.

O seminário também contou com a participação de Luiz Henrique Noquelli, superintendente de Recursos Hídricos de Mato Grosso, e Talita Menezes Gomes da Silva, da SEMA/MT, que compartilharam experiências do estado na gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, regularização de usos e monitoramento das águas subterrâneas, com destaque para a segurança de barragens.

João Ricardo, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, defendeu a cobrança pelo uso da água como instrumento de gestão e incentivo à preservação, com recursos aplicados em monitoramento e fiscalização ambiental.

No período da tarde, o foco foi em temas técnicos. Representantes do Imasul abordaram ações de regularização e monitoramento do uso da água superficial (Douglas Fernando Macente), subterrânea (Angélica Haralampidou) e abastecimento humano (Karytson Adriel Machado da Costa, da SES/MS). Eloiza Marques encerrou os painéis destacando os critérios técnicos e a fiscalização permanente necessários à segurança de barragens.

A Prefeitura de Bonito apresentou, ao final, experiências locais em gestão hídrica, incluindo estudos desenvolvidos pela Universidade do Rio de Janeiro para o Plano Diretor do município, e a parceria com o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), que fortalece a integração entre poder público e sociedade civil.

O evento foi promovido pelo Imasul e pela Prefeitura de Bonito, com apoio da ANA, SEMA/MT, Secretaria de Estado de Saúde, Sanesul, CBH Paranaíba, IASB e Câmara Municipal de Bonito.

