Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 19:00

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Bonito sediará Reditec 2025, maior encontro da Rede Federal de Educação Profissional

Evento deve reunir mais de 1,2 mil gestores de todo o país para debater os desafios da educação profissional e tecnológica

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 14:43

Atualizado em 01/09/2025 às 16:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Diculgação/ O Pantaneiro

Entre os dias 2 e 5 de setembro de 2025, Bonito, será palco da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Reditec 2025). O encontro será realizado no Centro de Convenções de Bonito e contará também com atividades no Campus Jardim do IFMS, que sedia o evento pela primeira vez.

Com expectativa de reunir 1,2 mil gestores de todo o Brasil, a Reditec terá como tema “A Rede Federal é maior do que o mundo: inspiração local, alcance global”, inspirado na obra do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros. A proposta reflete o papel da Rede Federal como agente de transformação social, valorizando as realidades locais e, ao mesmo tempo, dialogando com desafios globais.

Leia Também

• Aquidauana reforça rede de proteção no programa "Por Elas"

• Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

• Bodoquena amplia rede de ecopontos e inclui novas escolas na coleta seletiva

A programação contará com mais de 50 atividades, entre painéis, palestras, mesas-redondas, conferências, feira de economia solidária, tenda temática e apresentações culturais. Os debates estarão organizados em seis eixos: presente e futuro da educação profissional e tecnológica; financiamento e governança; gestão acadêmica, estudantil e de pessoas; extensão, impacto social e internacionalização; expansão e desenvolvimento regional; e inovação, tecnologia e comunicação na gestão pública.

A escolha de Bonito, referência internacional em ecoturismo e sustentabilidade, reforça a conexão entre educação, meio ambiente e inovação. A cidade receberá dirigentes, pesquisadores e educadores de todo o país em um espaço de formação, colaboração e integração.

Segundo os organizadores, a Reditec 2025 também busca promover o diálogo entre os fóruns estratégicos do Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal), os desafios contemporâneos e as especificidades regionais, fortalecendo o papel dos Institutos Federais como protagonistas na transformação social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Banda Municipal de Bonito conquista três premiações em campeonato estadual

Geral

Prefeitura de Bonito antecipa pagamento dos servidores municipais

Policial

Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena

Geral

Bonito sedia encontro regional do Congemas

Publicidade

Justiça

Ministério Público investiga superlotação em balneário de Bonito

ÚLTIMAS

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo