Bonito sediará Reditec 2025, maior encontro da Rede Federal de Educação Profissional

Diculgação/ O Pantaneiro

Com expectativa de reunir 1,2 mil gestores de todo o Brasil, a Reditec terá como tema “A Rede Federal é maior do que o mundo: inspiração local, alcance global”, inspirado na obra do poeta sul-mato-grossense Manoel de Barros. A proposta reflete o papel da Rede Federal como agente de transformação social, valorizando as realidades locais e, ao mesmo tempo, dialogando com desafios globais.

Entre os dias 2 e 5 de setembro de 2025, Bonito, será palco da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Reditec 2025). O encontro será realizado no Centro de Convenções de Bonito e contará também com atividades no Campus Jardim do IFMS, que sedia o evento pela primeira vez.

A programação contará com mais de 50 atividades, entre painéis, palestras, mesas-redondas, conferências, feira de economia solidária, tenda temática e apresentações culturais. Os debates estarão organizados em seis eixos: presente e futuro da educação profissional e tecnológica; financiamento e governança; gestão acadêmica, estudantil e de pessoas; extensão, impacto social e internacionalização; expansão e desenvolvimento regional; e inovação, tecnologia e comunicação na gestão pública.

A escolha de Bonito, referência internacional em ecoturismo e sustentabilidade, reforça a conexão entre educação, meio ambiente e inovação. A cidade receberá dirigentes, pesquisadores e educadores de todo o país em um espaço de formação, colaboração e integração.

Segundo os organizadores, a Reditec 2025 também busca promover o diálogo entre os fóruns estratégicos do Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal), os desafios contemporâneos e as especificidades regionais, fortalecendo o papel dos Institutos Federais como protagonistas na transformação social.

