Bonito será sede de nova Vara Federal e reforça interiorização da Justiça em MS

A previsão é de que a implantação das novas varas tenha início ainda em 2026, com recursos previstos no orçamento da Justiça Federal / Divulgação

O município de Bonito foi contemplado com a criação de uma nova Vara Federal, medida autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial da União. A iniciativa faz parte do processo de ampliação e interiorização da Justiça Federal de primeiro grau em Mato Grosso do Sul.

Além de Bonito, também receberão novas unidades federais os municípios de Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas e Dourados.

A conquista representa um importante avanço para o acesso da população aos serviços da Justiça Federal, reduzindo distâncias e garantindo mais agilidade no atendimento às demandas judiciais da região sudoeste do Estado.

O projeto teve atuação decisiva da bancada sul-mato-grossense no Congresso Nacional. Na Câmara Federal, o deputado federal Dagoberto Nogueira foi o relator da proposta, enquanto no Senado Federal a relatoria ficou sob responsabilidade do senador Nelsinho Trad.

Além da criação das seis novas varas federais, a medida também prevê reforço no quadro de pessoal da Justiça Federal, com a criação de cargos necessários para o funcionamento das unidades. Serão seis juízes federais, seis juízes federais substitutos, 54 analistas judiciários, 66 técnicos judiciários, além de cargos e funções comissionadas.

A previsão é de que a implantação das novas varas tenha início ainda em 2026, com recursos previstos no orçamento da Justiça Federal de primeiro grau.

Com a instalação da Vara Federal em Bonito, o município amplia sua importância regional e fortalece sua estrutura de serviços públicos, beneficiando diretamente moradores da cidade e de toda a região.

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