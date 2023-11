Bonito solicita apoio para elaboração do Plano Diretor

Prefeitura de Bonito pede apoio / Divulgação/ Assessoria

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, está em Campo Grande no início desta semana para reuniões estratégicas visando investimentos no Município e apoio de algumas instituições para desenvolvimento de projetos como a elaboração do Plano Diretor, que foi debatida com o presidente da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, com participação do deputado estadual Paulo Correa.

“Sérgio se propôs em auxiliar na elaboração do nosso plano diretor, sendo um projeto estratégico aliando desenvolvimento para a indústria, comércio e nossa agropecuária, com olhar para proteção do meio ambiente, principalmente no nosso Rio Formoso. Ele também destacou que Bonito foi premiado com a Biblioteca Sesi para o ano de 2024, uma solicitação nossa junto ao Sistema Sesc, que visa fomentar a leitura, cursos de robótica e inclusão digital com foco no aprendizado de informática básica”, detalha Josmail.

Outra demanda do prefeito na Capital foi apresentada ao deputado Paulo Correa solicitando intervenção junto a Energisa para a implementação de rede de energia no Residencial Parque das Palmeiras e no Assentamento Guaicurus.

Josmail ainda se reuniu com o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, Coronel Frederico Reis Pouso e o Tenente-coronel Noleto, atual diretor de Saúde do CBMMS, para debater ações voltadas para o fortalecimento do Subgrupamento do Corpo de Bombeiro de Bonito e com o diretor-presidente do IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges Barros de Araújo, solicitando o licenciamento ambiental da Ponte do Sainha, no Distrito Águas de Miranda.

O prefeito também esteve com o deputado federal Dagoberto Nogueira para debater investimentos em infraestrutura urbana e recebeu sinalização positiva do parlamentar para emendas destinadas para a pavimentação de bairros e ruas na cidade. “O deputado é um parceiro de Bonito, nos ajudou na pavimentação do Bom Viver, do bairro Nossa Senhora Aparecida, e agora se comprometeu a destinar mais R$ 5 milhões para investirmos em novos asfaltos”.