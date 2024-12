Bonito tem avanços na alfabetização com Programa Leitura e Escrita

Divulgação

Por meio do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Ministério da Educação (MEC) promoveu durante o ano de 2024 a formação para professores de educação infantil (4 e 5 anos) em parceria com universidades públicas de todo o País. As ações formativas integram o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI), no qual foram investidos R$ 96 milhões na formação de mais de 295 mil professores.

Em Bonito o seminário final do programa foi realizado na terça-feira (17), com objetivo de compartilhar as experiências vivenciadas pelas cursistas em sala de aula, ter uma reflexão sobre suas práticas, apresentarem seus trabalhos desenvolvidos durante o percurso das formações e expor as atividades trabalhadas com as crianças.

O LEEI é um esforço nacional para a implementação de ações estratégicas dedicadas a garantir que todas as crianças brasileiras possam alcançar êxito no processo de alfabetização. Nessa perspectiva, a educação infantil integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, buscando a inserção da criança na cultura do escrito e dentro das especificidades dessa etapa da educação básica. No município o programa tem como articuladora municipal a professora Claudia de Castro e como formadora municipal a professora Maristela Pellin.

“Agradecemos a secretária de Educação Eliana Fregatto, ao prefeito Josmail Rodrigues pelo apoio ao programa LEEI e a presidente do SIMTED, Maria do Carmo Drumond por ceder o espaço para o evento. Também reforço o agradecimento ao Projeto Garoto Cidadão e Banda Municipal, que participaram da abertura do seminário, abrilhantando com suas apresentações; em nome do coordenador Flávio, do Projeto Garoto Cidadão e ao Maestro David, que prontamente nos atendeu”, detalha Claúdia.

A finalidade deste Seminário Final do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil é retratar a relevância do direito a aprendizagem e a importância dos professores compartilharem e destacarem o valor das brincadeiras como ferramenta de aprendizagens nos primeiros anos de vida através da literatura como estímulo a criatividade e imaginação, convívio social, desenvolvimento da linguagem, habilidades psíquica e motora, centralidade do brincar na formação integral da criança, entre outras.