Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

Divulgação

A 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Bonito e Bodoquena, passou por mudança no comando durante solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal de Bonito.

O Tenente-Coronel Ferraz deixou oficialmente o posto e transmitiu a função ao Tenente-Coronel Valdir Roloff Júnior, que agora assume a responsabilidade de liderar a unidade. A troca de comando contou com a presença de autoridades municipais, militares e representantes da sociedade civil.

Durante a cerimônia, foram destacados os serviços prestados por Ferraz à frente da Companhia, marcados por ações de segurança, comprometimento e fortalecimento da ordem pública na região. Já o novo comandante, Valdir Roloff Júnior, assume com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, garantindo a segurança da população local e dos turistas que visitam o município.

A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena, municípios que recebem grande fluxo de visitantes ao longo do ano e dependem da atuação policial tanto para o bem-estar da comunidade quanto para a manutenção da imagem de destino turístico seguro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!