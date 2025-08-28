Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena
Divulgação
A 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Bonito e Bodoquena, passou por mudança no comando durante solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal de Bonito.
O Tenente-Coronel Ferraz deixou oficialmente o posto e transmitiu a função ao Tenente-Coronel Valdir Roloff Júnior, que agora assume a responsabilidade de liderar a unidade. A troca de comando contou com a presença de autoridades municipais, militares e representantes da sociedade civil.
Durante a cerimônia, foram destacados os serviços prestados por Ferraz à frente da Companhia, marcados por ações de segurança, comprometimento e fortalecimento da ordem pública na região. Já o novo comandante, Valdir Roloff Júnior, assume com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, garantindo a segurança da população local e dos turistas que visitam o município.
A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena, municípios que recebem grande fluxo de visitantes ao longo do ano e dependem da atuação policial tanto para o bem-estar da comunidade quanto para a manutenção da imagem de destino turístico seguro.
