28 de Agosto de 2025 • 16:53

Policial

Bonito tem novo comandante na 1ª Companhia Independente da Polícia Militar

A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 15:32

A 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pelo policiamento em Bonito e Bodoquena, passou por mudança no comando durante solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (27), na Câmara Municipal de Bonito.

O Tenente-Coronel Ferraz deixou oficialmente o posto e transmitiu a função ao Tenente-Coronel Valdir Roloff Júnior, que agora assume a responsabilidade de liderar a unidade. A troca de comando contou com a presença de autoridades municipais, militares e representantes da sociedade civil.

Durante a cerimônia, foram destacados os serviços prestados por Ferraz à frente da Companhia, marcados por ações de segurança, comprometimento e fortalecimento da ordem pública na região. Já o novo comandante, Valdir Roloff Júnior, assume com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, garantindo a segurança da população local e dos turistas que visitam o município.

A 1ª Companhia Independente da PM tem papel estratégico para Bonito e Bodoquena, municípios que recebem grande fluxo de visitantes ao longo do ano e dependem da atuação policial tanto para o bem-estar da comunidade quanto para a manutenção da imagem de destino turístico seguro.

