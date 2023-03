Bonito terá programação especial durante a Semana Mundial da Água

Rio da Prata, em Bonito / Grupo Rio da Prata

Na próxima semana temos o Dia Mundial da Água – data importante que nos faz refletir sobre os recursos hídricos, principalmente na cidade de Bonito, conhecida mundialmente por suas águas cristalinas. Durante este período serão realizados uma série de eventos voltados à educação ambiental, proteção de fauna na área urbana e melhorias estruturais no sistema de coleta e tratamento de esgoto.

No dia 21/03 (terça-feira), às 15h, no auditório do Centro de Múltiplo Uso (CMU) a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) realizará o Lançamento do “Programa Rios Cristalinos” em parceria com a SANESUL e a Ambiental MS Pantanal.

Este programa envolve múltiplas ações para melhoria do sistema de coleta de esgoto tais como fiscalização de ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem e também de águas pluviais na rede de esgoto; e monitoramento da qualidade das águas dos córregos urbanos. O objetivo final deste grande esforço institucional é proteger os Córregos Saladeiro, Bonito e Restinga e, consequentemente, proteger o Rio Formoso.

No dia 22/03, Dia Mundial da Água, durante o dia todo, (das 7h30 às 11h e 13h30 às 17h), no espaço do CMU, a SEMA realizará um evento de Educação Ambiental para celebrar a data de maneira lúdica e pedagógica voltado para as crianças da redes municipal, estadual e particular de ensino local.

Com previsão de receber aproximadamente 2000 crianças, o evento gratuito contará com passeios guiados para a Trilha do Udu, nas matas ciliares dos córregos Restinga e Bonito; Teatro; brinquedos; exposição de animais taxidermizados; brincadeiras e atividades sobre eficiência energética; distribuição de mudas e brindes.

Com organização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) e Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Polícia Militar Ambiental (PMA), ENERGISA, SANESUL, Bion Consultoria, TransBonito Transportes, EDEM Agrominerais e Zagaia Eco Resort.

No dia 24/03, para finalizar a semana e promover a melhoria das discussões sobre proteção de fauna na área urbana, especialmente sobre as Sucuris que têm sido avistadas no Bairro Solar dos Lagos, será realizado o “I Primeiro Seminário de Biodiversidade Urbana de Bonito: Sucuris Verdes”, às 15h, no auditório do CMU, com a presença da pesquisadora Dra. Juliana Terra, especialista em herpetologia; e da Polícia Militar Ambiental (PMA) e demais instituições governamentais ligadas à proteção e manejo de fauna.

Reforçando que todas as atividades previstas pela programação da Semana da Água são gratuitas e ocorrerão no Centro de Múltiplo Uso (CMU) da cidade de Bonito, sendo resultado dos esforços da SEMA em promover parcerias que fortaleçam cada vez mais espaços de ações e reflexões sobre o Meio Ambiente local.