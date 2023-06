Bonito terá sete voos semanais em julho. Confira horários

A Gol Linhas Áreas anunciou que realizará voos as terças-feiras / Divulgação Prefeitura de Bonito

A Gol Linhas Áreas anunciou que realizará voos as terças-feiras, no trecho Congonhas/Bonito, durante mês o de julho.

A empresa já opera as quintas-feiras e domingos, enquanto a Azul Linhas Áreas opera as segundas, quartas, sextas e domingos na rota Viracopos/Bonito. Com isso, serão sete voos com destino a Bonito durante a semana. A princípio, a Gol anunciou a linha apenas para o mês de julho – no qual historicamente Bonito recebe um grande número de visitantes, devido às férias escolares – mas pode estender a decisão, conforme a demanda.

Nos últimos anos, o Aeroporto Regional de Bonito recebeu uma série de investimentos do Governo do Estado com instalação de novos equipamentos e reformas nas áreas internas e externas para atender as normas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), o que fez o aeroporto passar da categoria 3C VFR (Visual), para 3C IFR (Instrumento) ampliando a capacidade de voos para um dos maiores destinos do ecoturismo mundial.

Sistema de telecomunicações

Em dezembro de 2022 o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) certificou a operação das Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), da Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Através de portaria no Diário Oficial da União, o departamento que é ligado ao Ministério da Defesa pelo Comando da Aeronáutica, tornou pública a aceitação do sistema que na prática propicia a comunicação via rádio auxiliando pousos e decolagens no Aeroporto Regional de Bonito, onde está instalada a base.

Guarda Municipal presente

Em maio deste ano o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues e o superintendente Regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Agnaldo Mendonça Alves assinaram convênio autorizando a atuação complementar da Guarda Municipal nas ações de embarque e desembarque do Aeroporto Regional de Bonito, podendo realizar inspeções com poder de polícia e busca pessoal, auxiliar em situações de crise e emergência, autorizar embarque e desembarque de passageiros armados, bem como o despacho de arma de fogo, conforme determinações do Programa Nacional de Segurança da Aviação Contra Atos de Interferência Ilícita.