Bonito terá show pirotécnico silencioso no Réveillon

Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul dá mais um passo em direção a inclusão, desta vez, considerando as especificidades das Pessoas Com Deficiência (PCDs), idosos, animais, crianças pequenas e o meio ambiente em geral, ao decidir por usar fogos de artifício sem estampido no show pirotécnico do Réveillon 2024.

A retirada dos fogos de artifício com poluição sonora é uma demanda antiga, principalmente dos protetores de animais do município e tem ganhado força também pela questão do autismo, uma vez que afetam de maneira bastante negativa as pessoas com TEA, seja pelo estímulo auditivo ou visual, que são muito intensos na noite de ano novo.

