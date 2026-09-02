Bonito terá três voos semanais diretos para São Paulo pela Latam

Operação começa em 25 de outubro com voos às quartas, sextas e domingos; medida amplia opções para turistas e moradores
Bonito terá uma ampliação na oferta de voos diretos para São Paulo / Divulgação/Prefeitura de Bonito
Bonito terá uma ampliação na oferta de voos diretos para São Paulo a partir de 25 de outubro. A Latam passará a operar três frequências semanais entre o município sul-mato-grossense e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Os novos voos serão realizados às quartas, sextas e domingos. De acordo com a divulgação da Prefeitura de Bonito, a ampliação foi articulada em parceria com o Governo do Estado e a companhia aérea.
No trecho entre Guarulhos e Bonito, o voo terá saída prevista para as 09h30, com chegada às 10h30. No sentido contrário, a aeronave deixará Bonito às 11h10, com chegada prevista a Guarulhos às 14h05.
A ampliação da malha aérea aumenta as opções de acesso ao município sul-mato-grossense para visitantes de São Paulo e de outras regiões que utilizam o aeroporto como conexão. Para os moradores, a nova frequência também representa mais alternativas de deslocamento direto para a capital paulista.
A expectativa é de que a oferta adicional contribua para o fluxo turístico e para a movimentação da economia local, facilitando a chegada de visitantes ao principal destino turístico de Mato Grosso do Sul.
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