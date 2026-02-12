Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:47

Bruno e Barreto comandam a grande noite de sábado no Carnalaço de Bonito

Conhecidos por sucessos que embalam o público sertanejo universitário em todo o país, os artistas prometem transformar a arena do Clube do Laço Nabileque em um grande espetáculo de música e animação.

Redação

Publicado em 12/02/2026 às 09:09

Atualizado em 12/02/2026 às 09:15

Bonito será palco de uma programação especial entre os dias 12 e 15 de fevereiro, com a realização do 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, no Clube do Laço Nabileque. Dentro do evento, acontece o 1º Carnalaço de Bonito, iniciativa que une o clima do Carnaval a uma das maiores tradições culturais do município: o laço comprido.

Reunindo mais de 150 equipes, o encontro deve atrair competidores, famílias e visitantes de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, fortalecendo o esporte, impulsionando o turismo e movimentando a economia local ao longo dos quatro dias de programação.

Entre as atrações mais aguardadas está o show nacional da dupla Bruno e Barreto, que sobe ao palco principal no sábado, dia 14 de fevereiro, às 23 horas. Conhecidos por sucessos que embalam o público sertanejo universitário em todo o país, os artistas prometem transformar a arena do Clube do Laço Nabileque em um grande espetáculo de música e animação.

Com repertório marcado por hits animados e forte presença de palco, Bruno e Barreto devem reunir um grande público na principal noite do Carnalaço. A expectativa é de casa cheia, consolidando o evento como um dos destaques do calendário festivo da região.

A realização é da Prefeitura de Bonito em parceria com o Clube do Laço Nabileque, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC e da Fundação de Cultura, além da Bonito FM.

Com tradição, música e espírito festivo, o 1º Carnalaço promete marcar a história de Bonito, unindo a paixão pelo laço comprido à energia contagiante do Carnaval — e tendo como ponto alto o show de Bruno e Barreto na noite de sábado.

