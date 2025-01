Calendário 2025 da SEMA e IASB está disponível para download

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o IASB, lançam o Calendário 2025 do Programa Municipal de Educação Ambiental de Bonito, com os desenhos produzidos pelos alunos das escolas municipais. São 21 desenhos, selecionados em concurso realizado com os alunos das escolas municipais do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental, abordando temas como “Água é Tudo”, “Resíduos Sólidos”, “Saneamento Básico”, “Sustentabilidade” e “Proteção da Fauna e Flora”.

A iniciativa tem como objetivo enriquecer a educação dos estudantes, bem como estimulá-los a se tornarem agentes de mudança, promovendo a responsabilidade ambiental em suas comunidades e contribuindo para um futuro mais equilibrado e sustentável.

O secretário de Meio Ambiente de Bonito, Thyago Sabino, destaca a importância do concurso de desenhos, com premiações que vão desde visita a atrativos de Bonito, como tabletes para os alunos, como forma de despertar o interesse pelos conteúdos apresentados pelo Programa de Educação Ambiental. “O concurso de desenhos e o calendário em si, são apenas o resultado final de um trabalho desenvolvido na escolas municipais ao longo do ano, mas ajuda no estimulo do aluno, para que ele se envolva, se empolgue com os temas e seja realmente um agente de mudança dentro de sua casa e comunidade, transmitindo os conhecimentos adquiridos”, afirma.

A seleção dos desenhos para composição do calendário contou com apoio da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC) e do COMDEMA. Os critérios estabelecidos para a seleção foram: Adequação ao tema, riqueza em informações e criatividade, no qual cada campo deveria ser avaliado com uma nota de 1 a 5. Além disso, cada jurado poderia inserir uma estrela no desenho que eles julgassem adequado para a capa. Aquele que recebeu mais estrelas foi o escolhido para abrir o Calendário de Bonito de 2025.

