Camionete furtada em MG Ã© localizada em Bonito e seis pessoas sÃ£o presas

Divulgação

Um homem foi preso com uma camionete Toyota Hilux furtada em Minas Gerais. Ele foi flagrado na MS-345, em Bonito, tentou fugir, mas foi preso.

Segundo o Midiamax, equipes da guarda municipal e da Polícia Militar realizavam fiscalização de trânsito na rodovia, quando avistaram uma caminhonete Hilux, de cor prata, mudando bruscamente de direção.

O motorista entrou em uma estrada de terra e, diante da situação, a guarda municipal iniciou um acompanhamento tático. O veículo foi localizado em uma chácara.

O motorista e os passageiros desceram e saíram correndo invadindo casas próximas. Foi solicitado então apoio da patrulha rural da PM. Depois, o condutor foi localizado e preso escondido em uma mata.

O homem fugiu pois, segundo ele, não era habilitado. Durante a checagem ao veículo, foi constatado que a caminhonete era produto de furto em Minas Gerais.

Então, o homem disse que receberia R$ 1,5 mil para levar o veículo até a Bonito e outros indivíduos terminaram o trajeto até Bela Vista.

Ainda durante a abordagem, foi informado que um veículo Fiat Uno havia parado na rodovia.

A equipe da PM foi o local e encontraram dois indivíduos com meio tablete de maconha escondido embaixo do banco do passageiro. Foi constatado ainda que eles faziam o serviço de batedor.

Todos os envolvidos, cerca de seis pessoas e dois veículos apreendidos, foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.