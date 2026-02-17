Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026 • 14:32

Carnaval

Canoístas de Aquidauana encontram sucuri de mais de 5m em treino

Enquanto remavam no rio Formoso, em Bonito, grupo se deparou com a cobra e guardam a lembrança incrível do Carnaval

Redação

Publicado em 17/02/2026 às 09:22

Atualizado em 17/02/2026 às 09:31

Você Repórter

Enquanto muitos aproveitaram o feriado de Carnaval para descansar ou curtir a folia, um grupo de canoístas de Aquidauana escolheu o contato com a natureza como roteiro. Os atletas viajaram até Bonito para dias de treinamento e, durante uma das remadas, viveram um encontro impressionante com a fauna silvestre da região.

O grupo realizou um percurso de aproximadamente 17 quilômetros pelo Rio Formoso, nas proximidades da foz do Rio Mimoso, quando avistou uma grande sucuri descansando às margens do rio. Segundo os canoístas, a serpente tinha mais de cinco metros de comprimento, chamando atenção pelo porte e imponência.

Apesar da surpresa e do encantamento, os atletas mantiveram distância e evitaram qualquer aproximação que pudesse interferir no habitat do animal. O momento foi observado com respeito e cautela.

“Foi apenas uma memória incrível”, afirmou Rafael Girotto, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem. Ele destacou que a experiência reforça a importância da preservação ambiental e do convívio responsável com a natureza.

Conhecida por suas águas cristalinas e rica biodiversidade, a região de Bonito é habitat natural da sucuri, uma das maiores serpentes do mundo e símbolo da fauna sul-mato-grossense. O treino seguiu normalmente após o encontro, que se transformou em um dos assuntos mais comentados entre os integrantes do grupo.

Para os canoístas de Aquidauana, o Carnaval deste ano ficará marcado não por festas, mas por superação, contato com a natureza e pelo registro de um encontro raro e inesquecível em pleno cenário do ecoturismo brasileiro.

