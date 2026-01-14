Caravana da Sudeco vai acontecer em Bonito no mês de março de 2026

O objetivo é aproximar a autarquia federal dos municípios e facilitar o acesso a recursos e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento regional
A expectativa é que a Caravana mobilize autoridades, empreendedores, produtores e representantes de instituições financeiras / Divulgação/Prefeitura de Bonito
Representantes do governo municipal de Bonito reuniram-se nesta quarta-feira (14) com consultores da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) para definir os primeiros detalhes da Caravana da Sudeco, prevista para ocorrer no município em março de 2026. O encontro contou com a presença do secretário de Governo, Jary Neto, da vice-prefeita Juliane Salvadori e do diretor de Turismo, Elias Oliveira, que receberam o consultor e coordenador de Caravanas da Sudeco, Jean Fernandes, e assessores da instituição.
A Caravana da Sudeco é um projeto itinerante que percorre municípios da região Centro-Oeste oferecendo atendimento direto à população, com foco na apresentação de políticas públicas, programas de fomento, linhas de crédito e orientações técnicas para produtores rurais, empreendedores e gestores públicos. O objetivo é aproximar a autarquia federal dos municípios e facilitar o acesso a recursos e oportunidades de financiamento para o desenvolvimento regional.
Na reunião, foram discutidos pontos como estrutura do evento, público-alvo, parcerias institucionais e expectativas de impacto para Bonito. A iniciativa visa estimular novos projetos produtivos, fortalecer a economia local e ampliar o diálogo entre a sociedade civil, o setor empresarial e órgãos governamentais.
A data e o local do evento ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Prefeitura de Bonito em seus canais de comunicação. A expectativa é que a Caravana mobilize autoridades, empreendedores, produtores e representantes de instituições financeiras, oferecendo uma plataforma de interação e acesso a informações estratégicas para o crescimento econômico do município e da região.
