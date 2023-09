Caravina destaca que segmento do turismo é estratégico para MS

Secretário Caravina foi homenageado / Assessoria/ Divulgação

O secretário de Governo, Pedro Caravina, foi um dos homenageados pela Mídia Brasil Associados, na sétima edição do Prêmio Piraputanga, realizada na última semana, no salão nobre do Hotel Marruá, na cidade de Bonito, capital do turismo em Mato Grosso do Sul e um dos principais destinos ecológicos nacionais.

Além de Caravina, o ex-presidente do Brasil, Michel Temer, e o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, também receberam o troféu que premiou as lideranças políticas, gestores públicos e empresários que contribuíram para o desenvolvimento da atividade no Estado e no País.

Para o secretário, a comenda representa mais um importante reconhecimento ao esforço que o governo estadual vem fazendo para fortalecer a indústria do turismo como um segmento c importante da economia regional, impulsionando a geração de emprego e renda nos municípios.

"É um grande incentivo para que nosso governo continue trabalhando em nome do desenvolvimento do setor. A premiação é mais um motivo de entusiasmo, que nos estimula a fazer um maior investimento no turismo que hoje emprega cerca de 88 mil pessoas e movimenta mais de 2 bilhões no Estado".

Durante pronunciamento, Caravina ainda frisou a respeito do trabalho que o governo tem feito para aumentar o fluxo de visitantes, melhorando a infraestrutura das cidades, incentivando novas redes hoteleiras, volume de voos adequados, além da capacitação dos profissionais do turismo e do empreendedorismo.

Outros pontos importantes mencionados pelo secretário durante pronunciamento são a melhora da pavimentação de acesso aos dois principais destinos turísticos do Estado: Pantanal e Bonito, além da rede de infovias inaugurada nesta semana, que vai melhorar a internet e o trânsito de dados entre as cidades de MS.

"Nossa região é uma das melhores do País. Os desbravadores de destinos podem escolher os segmentos e virem conferir. Temos uma gastronomia variada, flora e fauna exuberantes e inúmeras belezas para apresentar as pessoas do mundo inteiro virem visitar Mato Grosso do Sul".