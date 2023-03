Carreata com exames de mamografia e preventivo chega a Bonito na próxima semana

O ônibus da Carreata do Amor, ficará instalado em frente a UBS Padre José Ferrero / Divulgação

A Prefeitura de Bonito e o Hospital do Amor (antigo Hospital do Câncer), lançam parceria público-privada para propor atendimentos entre os dias 27 a 31 de março da “Carreata do Amor”, um ônibus super equipado para realizar exames preventivos.

Serão dois tipos de atendimento: mamografia para mulheres de 40 a 69 anos e o preventivo (papanicolau), para mulheres de 25 a 64 anos. Os atendimentos são destinados prioritariamente para mulheres que não realizaram esses exames nos últimos dois anos.

Para realizar os exames, as interessadas devem fazer um agendamento através das ESFs (Estratégia de Saúde da Família), dos bairros Vila América, Vila Donária, Bom Viver, Rincão Bonito e Centro.

O ônibus da Carreata do Amor, ficará instalado em frente a UBS Padre José Ferrero na rua Nossa Sra. da Penha, 694, Vila Alvorada.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde de Bonito através do telefone, (67) 3255-3307 de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h.